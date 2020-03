El reguetón es considerado música "agradable" por sus ritmos y vibraciones que liberan dopamina.

No es sorpresa que con un buen ritmo, la vida es más llevadera. Tampoco que todas las personas podrías hacer un soundtrack de nuestro transitar por este mundo. Y no pasa nada, si a ti no te gusta el reggaetón, nada más no lo escuches y ya, pero vaya que este estudio aplicaría para todos aquellos géneros que nada más de escucharlos, nos dan ganas de levantarnos a bailar.

Resulta que de acuerdo con una investigación de la asociación para la Educación Mental, Ingenium ABP, a tu cerebro le gusta el reggaetón debido a que su vibración libera dopamina (el neurotransmisor que produce sensaciones de placer, y excitación) que equilibra tus reacciones y te relaja. Por eso es que este género es considerado como música "agradable" .

Es cierto, a tu cerebro le gusta el reggaetón

Ahora, esto sumado a que según el otorrinolaringólogo, psicólogo e investigador francés, Alfred Tomatis, el oído sirve para mucho más que escuchar, pues también estimula el cerebro en sus diferentes áreas, lleva a concluir que la música desarrolla una mayor capacidad de memoria, atención y concentración , así como mejores habilidades para las matemáticas y el lenguaje.

Pero no toda la música, o, por decirlo mejor, cada género tiene distintas consecuencias en quien lo escucha, explica CNN. Es decir que algunos estimulan la creatividad, otros ayudan a establecer relaciones interpersonales sanas , y unos más brindan un mejor acondicionamiento físico, además de que apoyan procesos terapéuticos. Estos últimos, sobre todo, los ligados al baile.

Música agradable, alegre y cadenciosa

En el caso del reggaetón, este podría usarse para tratar casos de dolor crónico, problemas cardiovasculares, estrés, y algunos padecimientos mentales, a decir de diversos estudios de distintas universidades de Estados Unidos. Asimismo, la regulación de la frecuencia cardiaca que origina escuchar música "agradable", complementa los efectos positivos en el plano cerebral.