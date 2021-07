El cantante regional José Manuel Figueroa se encuentra en medio de una polémica situación.

Esto debido a que comenzaron a circular una serie de videos en redes sociales donde se muestra cómo el cantante golpeaba a su ex pareja, Farina Chaparro, además de humillarla con comentarios misóginos y machistas.

Los videos filtrados han causado gran revuelo; pues muestran varias pruebas de que José Manuel Figueroa hacía varios intentos por manipular e intimidar a Farina Chaparro.

En uno de los videos se puede apreciar como el hijo de Joan Sebastian comienza a grabar a Farina Chaparro mientras ella estaba llorando debido a las humillaciones que vivía por parte de José Manuel.

En dicho video también se puede notar como la joven muestra a la cámara uno de los golpes que le hizo su ex pareja.

“Así llorando quiero que me grabes. Estoy cansada de cada humillación, tengo aquí siete horas y no has dejado de humillarme. Este golpe me lo hiciste a los diez minutos de haber llegado”

Firina Chaparro