A un par de días de que la Selección Mexicana decepcionara al país al no obtener su pase a octavos de final en el Mundial de Qatar 2022, Jorge Salinas ya encontró al culpable y no, no son los jugadores.

Tras revelar a la prensa que tiene una excelente piel que hidrata con cremas y con mucha agua, Jorge Salinas, de 54 años de edad, se dijo triste por la derrota de la Selección Mexicana.

Sobre todo porque “los futbolistas hicieron lo que tenían que hacer dentro de sus escasas posibilidades” pues “pusieron el corazón por en frente”, dice Jorge Salinas.

Por lo que pidió a los presidentes de los clubs ser dignos y dar por terminado su ciclo con el señor Yon de Luisa, de 52 años de edad, quien es presidente de la Federación Mexicana de Futbol así como con la Federación Mexicana de Fútbol Asociación.

Selección Mexicana fracasó en Qatar 2022 (Moises Castillo / AP)

Jorge Salinas reflexiona sobre la derrota de la Selección Mexicana

Con el sabor amargo de la derrota, Jorge Salinas asegura que las cosas siempre salen mal cuando el negocio se pone por delante por lo que señala a Yon de Luisa de este fracaso pues, dice, existen muchos conflictos de intereses.

“Si de por si el pueblo de este país, de mi México, es un pueblo futbolero porque no pensar positivamente, pensar a favor de dar resultados positivos, hacer las cosas bien, tomar decisiones correctas”, insiste el actor de telenovelas.

Y sin más pide “trabajar desde pequeños, desde las fuerzas básicas” aún cuando demos por hecho la participación de la Selección Mexicana en el próximo mundial porque México es sede.

“Es hora de tomar cartas en el asunto y pedir la renuncia de varios ejecutivos, incluyendo el de señor Yon de Luisa”, remata muy enojado.

No obstante, el deseo podría no cumplírsele a Jorge Salinas ya que Yon de Luisa podría renovar su contrato dentro de la FMF por los próximos 4 años, por lo que sí tendrá una gran peso en el Mundial del 2026.

Y es que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol tendría el respaldo de los dueños de los clubes de la Liga MX e involucrados ya que están a gusto con su desempeño.