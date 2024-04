Jorge Salinas -de 55 años de edad- fue interceptado por un grupo de reporteros del programa Hoy, quienes le preguntaron por su actual estado de salud.

Y es que desde hace meses se rumora que Jorge Salinas tiene problemas de salud, razón por la que hoy luce flaco y “acabado”.

Por lo que el actor mexicano aborda el rumor y agradece estar aquí para contarlo.

La hija mayor de Jorge Salinas se va a casar muy pronto, pero no piensa invitar a su famoso papá

A su llegada de Miami, Jorge Salinas, lo acepta. Bajó mucho de peso; sin embargo, no está enfermo.

Jorge Salinas dice haber estado a dieta durante tres meses, razón por la que perdió 8 kilos extras por debajo de su peso ideal.

Aunado a esto, Jorge Salinas sí enfrentó problemas de salud:

“Sí, he vivido temas de mucho cuidado y mucho riesgo para mi salud. Si Dios no me ha llamado es porque todavía quiere que esté aquí”

Jorge Salinas