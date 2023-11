Jorge Salinas estaba muy besucón. El esposo de Elizabeth Álvarez no solo repartía besos a sus amigas famosas, también a los hombres.

Verás, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez asistieron a la presentación de la nueva temporada de la obra teatral “Las mujeres son de Venus y los hombres ¡Ni madres!”

Puesta en escena producida y protagonizada por Cinthia Aparicio -de 30 años de edad- y su esposo Alexis Ayala, de 58 años de edad.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez lucieron muy felices desde su llegada a la alfombra roja; de hecho, la actitud del actor sorprendió a muchos, ya que se mostró muy cariñoso y no con su esposa.

Jorge Salinas obligó a un reportero a besarlo y así reaccionó Elizabeth Álvarez

Tras terminar una sesión fotográfica frente a la prensa, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez concedieron una breve entrevista a la prensa.

Debido a que la función de teatro no tardaba en iniciar, Jorge Salinas -de 55 años de edad- comenzó a apresurar a Elizabeth Álvarez -de 46 años de edad-.

Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez (Instagram/@cuquitao)

“Ya amor”, dijo y enseguida la actriz dio por terminada la entrevista; sin embargo, de pronto Jorge Salinas desaceleró su paso , bajó las escaleras y regresó a la prensa.

Sorpresivamente se acercó a un reportero y lo obligó a besarlo. Aunque el hombre se sorprendió e intentó alejarse, era tarde; Jorge Salinas lo tenía tomado del rostro.

“Hace mucho que no te veía. Me da gusto verte, mucho papi”, le dijo el actor, pero el reportero no supo qué decir ni cómo reaccionar.

A Jorge Salinas le gustaría que Elizabeth Álvarez fuera su jefa

Con una actitud extraña para la prensa, ya que Jorge Salinas nunca luce tan feliz y menos cariñoso, el actor desvió la atención del beso asegurando que le gustaría trabajar con Elizabeth Álvarez .

Según Jorge Salinas, trabajaría en una obra de teatro con su esposa Elizabeth Álvarez, aunque le agradaría más que fuera su jefa.

No obstante, en este momento por falta de tiempo y porque tienen otros proyectos, Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez no trabajarán juntos.