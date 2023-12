Gabriella, la hija mayor de Jorge Salinas, se va a casar muy pronto pero, ¿no piensa invitar a su famoso papá?

La actriz Adriana Cataño, de 56 años de edad, sorprendió al confesar que su hija Gabriella, fruto de su relación con Jorge Salinas, podría casarse muy pronto.

En entrevista para el programa Ventaneando, Adriana Cataño comentó que cada vez ve más cercana la boda de su hija.

Y es que, Gabriella Cataño, de 27 años de edad, lleva ya 8 años de relación con su novio Matthew Ruiz y pensar en su boda es lo más natural, consideró.

“Yo me imagino que muy pronto se tendrá que ir con Matthew (Ruiz) porque es la ley de la vida, de repente van a ver por ahí no sé, unas fotos de compromiso pronto”.

Ante la pregunta directa sobre si habrá boda, Adriana Cataño dijo con una gran sonrisa en el rostro: “Yo creo que sí”.

Como era de esperarse, el reportero de Ventaneando le preguntó a la actriz si Gabriella invitaría a Jorge Salinas, quien se mantuvo ausente de su vida durante casi toda su infancia.

Adriana Cataño, quien se ha descrito como madre y padre de Gabriella, afirmó que su hija ama a toda su familia y por ende, presumió que todos sus seres queridos podrían ser convocados al enlace.

Sin embargo, Adriana Cataño confesó que también hay otra posibilidad en la que Jorge Salinas no sería invitado a la boda y tampoco ella.

Y es que, Adriana Cataño dijo que su hija le ha comentado la posibilidad de que se case de un momento a otro, en alguno de los países a los que visite durante sus compromisos como influencer.

Esto, para sacudirse todos los preparativos que una boda implica y que estresarían muchos a Gabriella.

“Ella dijo ‘mamá yo no sé, de repente yo me voy a ir a Las Bahamas o a Europa y me caso con Matthew sola, porque es que son tantos detalles’, y ella es tan controladora, pero bueno, no sabemos”.

Adriana Cataño