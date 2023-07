Durante años se especuló que el matrimonio entre Lolita Ayala y Jorge Berry se terminó debido a un triángulo amoroso que existía con Talina Fernández.

A lo largo de su vida, Lolita Ayala -de 72 años de edad- contrajo matrimonio con tres hombres:

Y si bien Lolita Ayala estuvo casada con Jorge Berry durante 10 meses, su matrimonio dio mucho de qué hablar.

Sobre todo desde que se especuló que Talina Fernández fue la responsable de su divorcio .

Sin embargo, fue la misma Lolita Ayala quien se encargó de revelar la verdad detrás de la supuesta infidelidad de Jorge Berry con Talina Fernández.

Fue durante una entrevista con Mara Patricia Castañeda en su canal de YouTube, que Lolita Ayala reveló detalles de su breve matrimonio con Jorge Berry.

Por lo que contó la periodista a su entrevistadora, su primer matrimonio, es decir con Jorge Berry, no cuenta.

Esto debido a que solo duraron 10 meses casados, pero que si fue un matrimonio válido debido a que tuvo que firmar un papel:

“Pero la primera como que no vale mucho porque duré 10 meses con Jorge Berry. Realmente no lo cuento, pero cuenta porque firmé”.

Fue tras esta respuesta, que Mara Patricia Castañeda sacó a colación el tema con Talina Fernández y de la supuesta infidelidad.

Siendo así que Lolita Ayala reveló que su matrimonio terminó, pero no por una infidelidad con Talina Fernández, sino porque no estaba enamorada de Jorge Berry.

Mara Patricia Castañeda dijo en entrevista que Talina Fernández le había contado que Lolita Ayala había cachado que Jorge Berry andaba con las dos al mismo tiempo.

Sin embargo, la periodista negó haber haber descubierto tal cosa, sino que por el contrario habría sido ella quien terminó lastimando a Jorge Berry:

No, yo no caché nada. El Jorge Berry me amaba y creo que lo lastimé al decirle que me separaba. Ahí él sufrió”.

Lolita Ayala