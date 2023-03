Lolita Ayala la libró y ya quiere regresar a la televisión; en 2015 tuvo un accidente aéreo de la cual derivaron más padecimientos.

Casi 30 años de trayectoria avalan la carrera periodística de Lolita Ayala, quien fue titular de uno de los noticieros más importantes de la televisión.

Lamentablemente la salud de Lolita Ayala se vi mermada tras sufrir un accidente en helicóptero en Chihuahua.

Lolita Ayala viajó a una zona rural para entregar estufas ecológicas y el helicóptero en el que viaja se desplomó.

Han transcurrido casi ocho años de este accidente y Lolita Ayala -de 71 años de edad- sigue viviendo problemas médicos derivados de esta accidente.

A finales de 2022, Lolita Ayala hizo una aparición pública y llamó la atención que estaba en silla de ruedas y usando oxígeno.

Lolita Ayala reveló que no se había podido recuperar del accidente aéreo donde se fracturó la columna y después sufrió una caída en su casa, donde se fracturó la cadera y el fémur.

Afortunadamente, Lolita Ayala reapareció con un semblante alegre y asegura que su salud mejoró considerablemente.

“Cada día mejor. Sí tuve un periodo malo, donde no podía caminar porque me he roto de todo, desde el helicopterazo que tuve hace cinco años hasta ahora, pero ya estoy mucho mejor. Ya puedo caminar más o menos y estoy lista para seguir con la labor social”

Lolita Ayala