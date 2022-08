Jolette humilla a quien la crítica por sólo conocerla por La Academia y les recuera que después de su participación en la cuarta generación del reality de canto ha tenido una gran trayectoria.

Durante el desarrollo de La Academia 2022, el nombre de Jolette se convirtió en tendencia por las constantes comparaciones que se generaron con Rubí Ibarra, quien llegó a la final pese a los constantes cuestionamientos por su talento vocal.

A través de su cuenta de Twitter, Jolette de 38 años de edad decidió recordarles a todos sus haters que más allá de su participación en La Academia ha tenido una gran trayectoria.

Jolette (Agencia México)

Jolette arremetió en contra de un usuario que solo la conoce por La Academia

A 17 años de su participación en La Academia, Jolette sigue siendo cuestionada por su pasó en la cuarta generación y las constantes peleas que protagonizó con Lola Cortés de 51 años de edad.

En diversas ocasiones Jolette ha señalado que su paso por La Academia fue muy desagradable ya que vivió momentos muy duros.

A través de su cuenta de Twitter, la conductora puntualizó que aunque ya han pasado varios años de que salió de La Academia, sigue recibiendo comentarios despectivos.

“No están entendiendo que ese ya no es el tema y deben aprender a respetar a una mujer que dejó ese concurso hace 17 años”

Sin embargo un usuario le escribió que la gente le seguía recordando su paso por La Academia ya que no tenían otra cosa por la cual cuestionarla.

“Oye Jolette, pero si tú vives de tus horrendas actuaciones en la academia, eso y tus berrinches tontos es lo que te dio la fama. No hay entrevista que no te pregunten algo de la academia, ¿Te has cuestionado por qué?... Porque nadie te conoce por otra cosa”, escribió el usuario de nombre javi_indajaus.

Este comentario molestó a Jolette quien no dudo en humillar al usuario al recordarle que ha tenido una gran trayectoria después de que salió de La Academia.

Jolette aseguró que ha trabajado en la industria de la moda y ha conseguido hacerse de un nombre más allá de su participación en La Academia.

“Es que no te alcanza para pagar un sistema de televisión por cable. He trabajado 5 años consecutivos como conductora de un programa de moda y representando marcas que no podrías pronunciar. También tengo la sección Moda en el matutino más top” Jolette

Este comentario ha generado gran controversia, ya que mientras que unos lo consideran clasista otros usuarios han salido en su defensa.

“Jaja lo bueno que estas en contra de la misoginia, Por qué del clasismo eres reina!”. “Neta que oso a quienes les gusta este comentario clasista”, “Este debe ser el tweet más clasista que he leído en el 2022″, “Tú eres y seguirán siendo inspiración para todos”, “Eras la mejor de tu generación”, son algunos de los mensajes que ha recibido.

Jolette (@Joletteoficial / Twitter )

¿Cuáles son los programas en los que ha participado Jolette?

Desde que salió de La Academia, Jolette se ha dedicado a la conducción enfocándose en la moda y la belleza.

Durante cinco años fue parte del programa ‘Cuídate de la cámara’, el cual era dirigido por Edy Smol. La famosa era parte de críticos de moda.

En 2017 Jolette participó en ‘Bailando por un sueño’, pero fue eliminada en el primer episodio.

Con Magda Rodríguez se incorporó a Hoy en 2019 con capsulas de estilo y moda llamadas “Jolettips”. Aunque por un tiempo dejó el programa, este año las volvió a retomar ahora bajo la producción de Andrea Rodríguez.