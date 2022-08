¿Me vas a atacar también? Jolette se pelea con William Valdés a través de Twitter luego de que el conductor de ‘Venga la Alegría’ comparó el talento vocal de Rubí Ibarra y el de le exalumna de la cuarta generación de La Academia.

El pasado 14 de agosto se llevó a cabo la gran final de La Academia 2022, sin embargo el programa sigue generado gran polémica y ahora Jolette de 38 años de edad y William Valdés de se encuentran en el ojo del huracán por todo lo que se dijeron a través de Twitter.

Jolette y William Valdés se convirtieron en tendencia en redes sociales luego de que se pelearon en Twitter, mientras que ella lo acusa de promover el bullying y lo tacha de misógino, él denuncia xenofobia.

¿Por qué se pelearon en Twitter Jolette y William Valdés? Esto es todo lo que se sabe

La Academia 2022 llegó a su fin y Cesia se coronó como la gran ganadora. Sin embargo esta generación estuvo en medio de la polémica por la participación de Rubí Ibarra, ya que usuarios y jueces consideraban que no tenía el talento para participar en el reality.

A través de las redes sociales usuarios compararon a Rubí Ibarra con lo que pasó con Jolette en la cuarta generación de La Academia.

William Valdés, quien formó parte de uno de los conductores de La Academia 2022, comparó el talento vocal de Jolette con el de Rubí Ibarra durante el programa ‘Venga la Alegría’ y es que destacó que la ex académica de la cuarta generación se destacó por no cantar.

Su comentario no le gustó a Jolette y así lo expresó en una publicación de William Valdés en donde promocionaba su podcast y le cuestionó si también la iba atacar.

Fue en ese momento que comenzó la pelea entre Jolette y William Valdés. A través de varios mensajes la ex académica acuso al conductor de misógino y provocar el bullyng en su contra.

Jolette le exigió a William Valdés que se disculpara por todo lo que había dicho sobre ella pues no conocía su historia y todo lo que había pasado mientras se encontraba en La Academia.

Por su parte William Valdés se defendió asegurando que nunca ataco a Jolette y que solo comentó que no cantaba en La Academia y que eso no era mentira por lo que no se disculparía.

Jolette acusa a William Valdés de misógino: él denuncia xenofobia

A través de su cuenta de Twitter, William Valdés compartió un mensaje de Jolette en donde denunció que estaba cometiendo xenofobia, ya que lo llamó “extranjero”.

“La señorita decide decirme misógino porque en VLA dije que ella no cantaba. Dónde está la mentira. Usa la palabra “extranjero” despectivamente. Así se motiva la xenofobia en México” William Valdés

Por su parte Jolette destacó que a 17 años del concurso la siguen utilizando para generar rating y promover el bullying en su contra.

Durante su pelea Jolette acusó a William Valdés y Laura G de promover el bullying en su contra y agradeció el apoyo del público.

Sin embargo William Valdés la acusó de solo querer llamar la atención al involucrar a Laura G e incluso destacó que Jolette debería de estar agradecida de que se siga hablando de ella.

La pelea entre Jolette y William Valdés duró varios minutos en donde se dieron con todo.

Las reacciones de los usuarios no se hicieron esperar y mientras que unos apoyaron a Jolette, otros defendían a William Valdés asegurando que no había ofendido a la ex académica.