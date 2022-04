Durante el día 11 del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, el actor fue captado haciendo varios dibujos mientras la defensa de su ex realizaba interrogatorios. Uno de ellos lo regaló a su abogado.

Esta no es la primera vez que el actor es sorprendido dibujando en medio de la audiencia, pues al parecer en momentos prefiere distraerse ya que el juicio dura más de siete horas diarias .

Incluso, durante la audiencia de hoy Johnny Depp le regaló un dibujo a su abogado, quien al parecer tomó el gesto con humor y agradecimiento.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que el actor sonríe a su abogado al explicarle el dibujo. Los internautas han destacado que pareciera que existe afecto entre ambos.

Este día 11 del juicio de Johnny Depp contra Amber Heard por difamación, el actor se mostró despreocupado ante la jueza y los testigos, prefiriendo dibujar a ratos.

Asimismo, se le captó señalando algunas gomitas, como advirtiendo a sus abogados que no se las comieran . Estas acciones han enternecido a fans del intérprete del capitán Jack Sparrow.

De hecho, esta ha sido la audiencia en donde Johnny Depp se ha mostrado más sonriente en lo que va del juicio, pues el testimonio de uno de sus recepcionistas le hizo el día.

El actor Johnny Depp se ha mostrado fresco y sonriente durante la sesión 11 del juicio contra Amber Heard por difamación.

Al parecer, el testimonio del recepcionista del edificio en Los Ángeles desde donde su ex llamó a la policía, le ha alegrado el día.

“Estoy cansado... No quiero lidiar con este caso en la corte... todos tienen problemas y no quiero lidiar con esto nunca más...”

Y es que Alejandro Romero no tuvo reparo en mencionar que lo que más deseaba era terminar con el asunto de Johnny Depp y Amber Heard, además de que se mostró fastidiado de algunas preguntas .

La naturalidad de ‘Alex’ Romero agradó al intérprete del capitán Jack Sparrow, pues al ser cuestionado sobre si recordaba que la actriz usara maquillaje para cubrir moretones, este dijo:

“Siempre hago contacto visual con los residentes, pero no les hago ojitos ni me les quedo viendo por una hora. No estoy buscando nada, pero si veo algo seguramente lo recordaré, y no recuerdo haber visto nada extraño como un golpe”

Alejandro Romero, recepcionista.