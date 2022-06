Kate del castillo es una de las actrices más destacada del medio y se ha especulado por años que ella fue musa de Joan Sebastian e incluso le dedicó una canción. El padre de la actriz, Erick del Castillo habló sobre este rumor y reveló algunos detalles.

Joan Sebastian le confesó su amor a Kate del Castillo a través de su cuenta de Twitter hace algunos años y le colocó un verso.

“Famosa que ignora ser mi musa. Oiga vecina del 9 no se haga la loca y escuche bien. Ya me robó lo de adentro porqué no se lleva el estuche también. A la musa nunca le dije nada porque clarito leía en su mirada ‘pobre güey’. Des Castillo salió la princesita con cuerpo de diosa y su cara bonita”

Tweet de Joan Sebastian