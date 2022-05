Verónica del Castillo regañó a Kate del Castillo por pronunciarse contra el Tren Maya pues considera que no es momento de dividir al país con este tipo de iniciativas.

Aunque se encuentra de acuerdo con el movimiento “Sélvame del Tren”, Verónica del Castillo señaló que regañó a Kate del Castillo por participar en esta iniciativa en la que reúne a más de 50 artistas.

En entrevista con varios medios de comunicación, Verónica del Castillo señaló que habló con su hermana pues al meterse en esta clase de iniciativas su familia siempre termina involucrada.

Al igual que Eugenio Derbez -quien AMLO llamó “traidor a la patria”-, Kate del Castillo participó en la iniciativa “Sélvame del Tren”. A través de este movimiento los famosos mostraron su preocupación ambiental por la construcción del Tramo 5 del Tren Maya.

Tras la controversia generada, Verónica del Castillo fue cuestionada sobre la participación de su hermana y confesó que la regañó por habar participado en esta iniciativa.

En el video compartido por la periodista Berenice Ortiz, Verónica del Castillo confesó que no se encuentra de acuerdo con esta iniciativa pues considera que no es momento para dividir al país.

Verónica del Castillo reconoció que lo que se dice en la iniciativa “Sélvame del Tren” es cierto, pero destacó que en estos momentos no hay espacio para las peleas.

Para Verónica del Castillo es tiempo de reconciliación y reconstrucción del país, por lo que no cree que sean bueno esta clase de iniciativa.

Verónica del Castillo puntualizó que se encuentra muy polarizado el país y es importante que las personas se unan.

Durante su conversación Verónica del Castillo destacó que luego por las acciones de Kate del Castillo su familia termina siendo atacada.

Verónica del Castillo también fue cuestionada sobre el romance de Kate del Castillo con Edgar Bahena. La famosa reconoció que su hermana se encuentra viviendo una de las mejores etapas de su vida.

En el video, Verónica del Castillo señaló que incluso a Kate del Castillo ya se le despertó el instinto materno y convive con los hijos de su pareja.

“Si está muy sensible a lo que no le gusta que son los niños, está muy contenta con los niños de él. Entonces me da gusto porque está despertando un instinto que yo pensé que no se le iba a despertar”

Verónica del Castillo