La cantante de música regional mexicana Marisol Castro asegura que Joan Sebastian la manoseó cuando era una niña, acción que la llevó a tomar por años terapia, incluso, recientemente tenía problemas al dormir.

Armándose de valor, en una entrevista para el programa Chisme No Like, Marisol Castro rompe el silencio de lo que ocurrió cuando ella tenía 14 años.

La cantante comienza explicando que su encuentro con Joan Sebastian, en aquellos años, se logró porque el delegado de la ANDA de Nuevo Laredo era amigo de su familia.

Aunque él nunca le aseguró que tendría un acercamiento con Joan Sebastian, pasó quizá por su aspecto pues aunque era alta evidentemente era una niña.

Joan Sebastian (Agencia México.)

Joan Sebastian habría tocado indebidamente a Marisol Castro tras una presentación

Feliz porque logró cantar al lado de Joan Sebastian, quien ya era considerado un gran cantante, Marisol Castro nunca se imaginó lo que pasaría al termino de esa presentación.

“Yo me impresioné cuando lo vi, no me gustó, yo estaba en la onda de los chavos. Él estaba en los 50 y 40 años era un hombre con arrugas, muy delgado”, recuerda la cantante.

Y asegura que Joan Sebastian lo primero que hizo fue abrazarla. “Sentí bonito, no medí las consecuencias”, dice y se avergüenza de haber sido muy inocente.

Marisol Castro (Captura de pantalla / Chisme no like)

Posteriormente, al termino del show dice que él la abrazo de nuevo y empezó a hacerle caricias indebidas por lo que pensó que tal vez ella le gustaba y es que además le endulzó el oído:

“Yo pensé que era normal. Te empieza a tocar, a agarrar las manos, (dice) muñequita que linda eres, eres un ángel, estás echa de azúcar. Te empezaba a decir al oído cosas muy lindas y te empiezas a debilitar y te dice que te va a grabar un disco. Te voy a cuidar, vamos hacer una producción” Marisol Castro

Una vez que Joan Sebastian la llenó de halagos, Marisol Castro sintió que esas caricias no eran correctas, sin embargo, no se atrevió a decírselo.

Afortunadamente el momento no duró mucho y es que la mamá de Marisol Castro logró ingresar al camerino y furiosa la sacó de ahí pues no le pareció encontrarla despeinada y con la falda mal puesta.

Al tratarse de Joan Sebastian, la mamá de la cantante la culpó a ella, dio por hecho que era una coqueta y por tanto la reprendió.

Sin más, acá el video de la confesión de Marisol Castro: