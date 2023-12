Ventaneando se vistió de manteles largos con la presencia de Jimena Pérez, La Choco, quien no pudo evitar llorar al hablar de su cáncer de mama.

Fue hace unas semanas que Jimena Pérez, La Choco, confesó que había tenido un año muy difícil y es que en marzo se le detectó un bulto en el seno.

A través de sus redes sociales, Jimena Pérez, La Choco, comentó que tuvo que librar una difícil batalla, pero afortunadamente ya había completado su tratamiento de quimioterapias.

Visiblemente más recuperada, Jimena Pérez, La Choco -de 43 años de edad- regresó a Ventaneando donde se mostró muy agradecida de poder estar con sus compañeros.

Además de dar las notas, Jimena Pérez, La Choco, no pudo evitar llorar al recordar el difícil momento que vivió luego de que se le detectó cáncer de mama.

Jimena Pérez, La Choco, sorprendió a sus seguidores al revelar que había tenido una dura lucha contra el cáncer de mama.

Luego de hablar de los difíciles momentos que vivió, Jimena Pérez, La Choco, regresó a Ventaneando en donde no pudo evitar llorar al hablar de su cáncer de mama.

Desde su presentación en Ventaneando, Jimena Pérez, La Choco, se mostró feliz de estar de regreso en el programa de espectáculos.

Antes de finalizar el programa de Ventaneando, Jimena Pérez, La Choco, habló sobre los difíciles momentos que vivió cuando se le detectó cáncer de mama.

La conductora reveló que nunca se cuestionó por qué le pasaba eso a ella, porque cree que todo en la vida tiene un propósito.

“Doy gracias a Dios porque de verdad no hay de otra, me tocó vivir esto que desde el día uno nunca lo vi como por qué a mí, por qué yo, siempre creo que todo en la vida tiene un propósito” Jimena Pérez, La Choco

En su conversación, Jimena Pérez, La Choco destacó que tras contar su historia muchas personas le han enviado mensajes.

Por lo que cree que le tocó vivir eso para que pueda ayudar a otras personas.

“Qué maravilla que yo pueda compartir mi experiencia y que de algo sirva y que algo pueda yo aportar” Jimena Pérez, La Choco

Jimena Pérez, La Choco, destacó que pasó momentos complicados en donde contó con el apoyo de su familia y en especial de su esposo, Rafael Sarmiento.

“Fueron meses muy difíciles, complicados, aunque la lucha la tenía yo, porque la enfermedad la tenia yo, pues no lo llevo sola, lo llevo de la mano de mi familia, Rafa, que estuvo desde el día uno, mis hijos” Jimena Pérez, La Choco

En su conversación, Jimena Pérez, La Choco, reveló que tuvo que hablar con sus hijos de su enfermedad porque no sabía lo que iba a pasar.

“Les tuve que decir, con todo el dolor de mi corazón, porque yo no sabía qué iba a pasar, es el mayor miedo, incertidumbre que me ha tocado vivir en la vida” Jimena Pérez, La Choco

Al borde del llanto, Jimena Pérez, La Choco, reveló cómo su hijo le cuestionó sobre si tenía cáncer.

“Uno no sabe cómo va a reaccionar tu cuerpo, si vas a vivir, yo me acuerdo cuando Iker me preguntó ‘¿mamá, no tienes cáncer verdad?, porque si tienes cáncer me muero’, o sea yo me derrumbé” Jimena Pérez, La Choco

Jimena Pérez, La Choco, señalando que a lo largo de su proceso ha llorado mucho.

“He llorado mucho, por eso yo creo que ahora ya lo voy asimilando poco a poco, me sigo rompiendo cuando recuerdo esos momentos” Jimena Pérez, La Choco

Asimismo, aaseguró que nunca se esperó que le diera cáncer de mama.

“Esta es una noticia que no se la espera nadie o nos confiamos diciendo ‘yo no tengo historial familiar’, tristemente esta es una enfermedad que le pude dar a cualquiera y cada vez vemos como hay más personas que tienen cáncer” Jimena Pérez, La Choco

En su conversación, Jimena Pérez, La Choco, resaltó la importancia de autoexplorarse y atenderse a tiempo.

“Yo creo que lo importante es autoexplorarse, atenderte a tiempo porque esa es toda la diferencia” Jimena Pérez, La Choco

Jimena Pérez, La Choco, habló sobre el casco que usó durante su tratamiento contra el cáncer de mama y reveló que le permitía bajar la temperatura.

De esta manera le ayuda a las personas a no perder todo su cabello después de las quimioterapias.

“Es casco especial congelado, que te lo ponen y baja la temperatura de 27 a 2 grados, y es porque los primeros medicamentos que te ponen, sobre todo en las quimios rojas, son medicamentos alopécicos, entonces son muy calientes, y hacen que el cuero cabelludo se abra (…) cuando usas estos cascos nadie te garantiza que no vas a perder gran parte, pero por lo menos no la totalidad” Jimena Pérez, La Choco

Jimena Pérez, La Choco, puntualizó que puede ser algo banal el pensar en la pérdida del cabello, pero no lo es.

“El pelo es una cuestión que para muchos podría parecer banal o una tontería y créanme que no lo es” Jimena Pérez, La Choco

Al borde del llanto, Jimena Pérez, La Choco, recordó como su mamá estuvo con ella apoyándola en todo momento.

“Mi mamá me ayudaba con agua con hielos, usé shampoos especiales, pero es un dolor físico, y después cuando se te caen mechones y vas viendo huecos, es una desesperación. Yo de verdad me partía el alma mi mamá, porque yo decía ‘pobre… tener que darle estas preocupaciones a mi madre, a esta edad’, es lo que menos uno quiere” Jimena Pérez, La Choco

Jimena Pérez, La Choco, agradeció a todas las personas que la acompañaron durante todo su tratamiento.

“Rafa, mis hijos, mi suegra, también que me acompañó, tú Paty en todo momento, todos, la familia, Atala, no saben también cómo me estuvo acompañado en este proceso, mi hermana, mis sobrinos” Jimena Pérez, La Choco

imena Pérez, La Choco, relató que para ella fue muy difícil no contar lo que estaba viviendo, incluso se llegó a pensar que estaba enojada con Pati Chapoy.

“En verano todo mundo me preguntaba ‘¿no vas a ir a Ventaneando?, ¿por qué no vas a Ventaneando?, ¿ya no estás con Paty?, ¿se pelearon?’, y yo no podía salir a decir, me hubiera encantado” Jimena Pérez, La Choco

Jimena Pérez, La Choco, reveló que si no lo habló antes fue porque no sabía que iba a pasar y no se encontraba lista emocionalmente para enfrentar los cuestionamientos.

“No lo compartí antes porque no sabía qué iba a suceder conmigo, no por la gravedad, sino porque cuando yo llegué a México bajé mucho de peso y traté de compartir lo menos posible en redes sociales, porque yo no estaba lista emocionalmente para que la gente me dijera ‘te veo muy delgada’, ‘ay, qué demacrada’, si de por sí yo estaba muy frágil y vulnerable, lo que menos quería es que la gente me señalara, y yo entiendo que no lo hacen por mal” Jimena Pérez, La Choco

En Ventaneando, Jimena Pérez, La Choco, agradeció todas las muestras de apoyo que ha recibido.

Jimena Pérez, La Choco, relató que siempre se trató de mostrar bien, sobre todo por sus hijos porque quería darles tranquilidad.

Aunque no muchas personas lo sabían, Jimena Pérez, La Choco, destacó que siempre estuvo acompañada y pudo estar con sus compañeros de Ventaneando.

Jimena Pérez, La Choco, agradeció que pese a todo no se sintió tan mal pues solo sufrió la pérdida de cabello y que las cosas le supieran a metal, algo que destacó que fue muy asqueroso.

Pero no tuvo nauseas ni la necesidad de dormir todo el tiempo, por lo que trató de seguir su vida como siempre.

Jimena Pérez, La Choco, considera que su actitud fue muy importante, pues incluso acudió al concierto de Christian Nodal dos semanas después de su operación.

En su entrevista, Jimena Pérez, La Choco, reconoció que si tuvo recaídas, pero decidió salir adelante y echarle ganas.

Jimena Pérez, La Choco, destacó que ya acabó su tratamiento pero debe de seguir en chequeos constantes.