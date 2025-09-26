¿Jimena Longoria dejó Venga la Alegría para irse a la competencia? Es anunciada como participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy 2025”.

A casi cuatro meses de despedirse de sus compañeros de Venga la Alegría, Jimena Longoria -de 38 años de edad- apareció en el programa Hoy por una importante razón.

Así fue anunciada Jimena Longoria como participante de “Las Estrellas Bailan en Hoy” tras dejar Venga la Alegría

A menos de un mes del estreno de “Las Estrellas Bailan en Hoy 2025”, se han ido revelando algunos de sus participantes.

Jimena Longoria (Tomada de video )

Este viernes 26 de septiembre se confirmó que Jimena Longoria se incorpora a la nueva emisión del concurso de baile del programa Hoy.

Lo que llamó la atención es que a penas hace unos meses Jimena Longoria era parte de Venga la Alegría, pero ahora llega a la competencia.

Cabe recordar que desde su salida de Venga la Alegría, se especuló que Jimena Longoria dejaba TV Azteca para irse a la televisora de San Ángel.

Sin embargo, es hasta ahora que se confirma que será parte de “Las Estrellas Bailan en Hoy 2025”.

Jimena Longoria no quiso revelar las razones de su salida de Venga la Alegría y solo se limitó a decir que tenía nuevos proyectos que la tenían muy entusiasmada.

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas son la primera pareja confirmada en “Las Estrellas Bailan en Hoy 2025”

Jimena Longoria no llega sola a “Las Estrellas Bailan en Hoy 2025” y es que se reveló quién será su pareja en la competencia.

No es nadie desconocido para Jimena Longoria y es que se trata de su esposo Gualy Cárdenas, de 38 años de edad.

Gualy Cárdenas se ha dado a conocer por su participación en donde demuestra su gran condición física como:

Inseparables

Guerreros

La isla: Desafío en Turquía

Jimena Longoria y Gualy Cárdenas son la primera pareja confirmada en “Las Estrellas Bailan en Hoy 2025”.

Se cree que “Las Estrellas Bailan en Hoy 2025” se la puerta de entrada de Jimena Longoria en la televisora de San Ángel.

Hasta el momento se desconoce si Jimena Longoria ya tiene otros proyectos en puerta.

A partir del 13 de octubre podrás ver a Jimena Longoria y Gualy Cárdenas “Las Estrellas Bailan en Hoy 2025”, siendo competencia de Venga la Alegría.