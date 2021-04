Jenny García salió de Venga la Alegría en febrero del 2019

Jenny García, exbailarina de Venga la Alegría, sorprendió a todos sus fans al finalmente regresar a las pantallas de televisión y aparecer en el programa Hoy, esto durante una cápsula de “Las estrellas bailan en Hoy”.

Ahí se deja al descubierto que Jenny García, quien por 16 años seguidos trabajo para TV Azteca bailando, ahora forma parte de Televisa y es coreógrafa de la actriz Michelle Vieth y el cantante Emir Pabón.

Todo sucedió cuando Jenny García apareció en el salón de ensayos y pese a que está embarazada de su primer hijo, realiza movimientos para enseñar de la mejor manera a Michelle Vieth y Emir Pabón.

Los presentadores del matutino de Televisa dieron a conocer que la actriz Michelle Vieth, se sintió mal durante los ensayos, incluso hasta vomitó y todo quedó grabado.

“Me cuesta muchísimo la coreografía porque no puedo respirar, y como que me hiperventilo y yo creo que eso también contribuyó a que me sintiera mal y eso contribuyó a que me sintiera mal y ya que hacemos” Michelle Vieth

Cabe mencionar que los jueces de “Las estrellas bailan en Hoy” son Lolita Cortés, Latin Lover, y la conductora de Hoy Andrea Legarreta. Otros de los participantes son Wuicho Domínguez, Anel Noroña, Mariana Echeverría y Lambda García, Tania Rincón y Paul Stanley, Moisés Muñoz y Marisol González, así como la actriz Lourdes Munguía y Brandon Castañeda.

La bailarina Jenny García está embarazada

Jenny García el pasado 25 de febrero 2021 anunció mediante un video en Instagram que se convertiría en madre, junto a su pareja el entrenador fitness Fernando Moreno.

Jenny García confesó que actualmente tiene 28 semanas de gestación y tendrá un niño al que nombrará Luca. Cabe mencionar que la bailarina comparte a cada momento detalles de su embarazo en redes sociales, donde sus fans no dejan de halagarla por lo bien que se ve embarazada.