Jawy Méndez desmiente a Manelyk sobre supuestas infidelidades (VIDEO)

El influencer Jawy Méndez desmintió a la empresaria y creadora de contenido Manelyk sobre las supuestas infidelidades de su ex pareja.

Recordemos que en agosto del año pasado, Manelyk y Jawy Méndez terminaron su relación.

Sin duda, Manelyk y Jawy Méndez fueron una de las parejas más queridas en la industria del entretenimiento.

Sin embargo, tras terminar su noviazgo, Manelyk ha compartido en repetidas ocasiones que Jawy Méndez la engañó en repetidas ocasiones.

La influencer ha expresado que en un intento de ser la “novia cool”, permitió muchas cosas, lo que ocasionó una serie de infidelidades.

Jawy y Manelyk (@jawy_acashore)

Aunado a ello, Jawy Méndez la manipuló durante mucho tiempo y le hizo creer que “estaba loca”, según la versión de Manelyk.

Actualmente, se ha visto a Manelyk, alejada de sus compañeros de Acapulco Shore, el reality show que le dio la fama.

Ante ello, la creadora de contenido argumenta que prefiere tomar distancia de todo aquel que aún tiene relación con Jawy Méndez.

Incluso, los fans de Manelyk se percataron, que la influencer dejó de seguir en Instagram a Jey, mejor amigo de Jawy Méndez.

La ex integrante de Acapulco Shore, ha enviado posibles indirectas a Jawy Méndez.

Manelyk González (Instagram/@manelyk_oficial)

Jawy Méndez niega haberle sido infiel a Manelyk

Jawy Méndez rompió el silencio sobre las supuestas infidelidades de su ex novia Manelyk.

Fue en una entrevista para el canal de YouTube ‘Vaya, vaya’ donde Jawy Méndez hizo las declaraciones.

Destacó que “todas las historias tienen dos versiones” y aseguró no tener la misma que Manelyk.

“Mi versión no la van a saber porque cuando no tienes nada ni nadie a quién de mostrarle algo, no lo tienes que hacer”, dijo.

Jawy Méndez compartió que se siente “bien”, pese a la postura de la influencer.

“Mientras tú sepas bien quién eres, tus cercanos sepan bien quién eres, qué hiciste y qué no hiciste, basta con eso, mi gente me cree, no necesito más”, señaló.

Pese a ello, finalmente Jawy Méndez dio a entender que sí existieron infidelidades.

“Tampoco culpo que ella piense algo así; sí hay algo así, pero hay una diferencia de tiempos”, confesó Jawy Méndez para concluir.