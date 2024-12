A poco de anunciar su salida de Chisme No Like, Javier Ceriani está de regreso en YouTube y sin Elisa Beristain, su ahora ex amiga.

Si, Javier Ceriani, quien se autonombra “el malo de la farándula”, está creando nuevo contenido sin Elisa Beristain, con quien trabajó a lo largo de tres años en el controversial programa dedicado a difundir información sobre el mundo de la farándula.

Se trata nada menos que del Show de Javier Ceriani, un nuevo canal de YouTube donde el conductor de origen argentino hablará de sí mismo, entre otras cosas.

Javier Ceriani, el malo de la farándula, nos presume su guardarropas en el primer video de su canal de YouTube sin Elisa Beristain

Hace unas horas, Javier Ceriani estrenó su nuevo canal de YouTube, el cual no contará con la colaboración de la conductora e influencer Elisa Beristain -de 52 años de edad-.

A lo largo de poco más de 5 minutos, Javier Ceriani -de 53 años de edad- explica que se trata de su show, el lugar donde hablará de cosas de su interés así como contará su verdad, por supuesto, se refiere a su salida de Chisme No Like.

En el primer episodio del canal, Javier Ceriani presume su guardarropas. Muestra sombreros, calzado e incluso chamarras de diferentes estilos.

Deja claro que es un hombre brillante por dentro y por fuera, ama las prendas exóticas y entre más vistosas sean mejor ya que no le gusta pasar desapercibido.

Incluso invita a sus seguidores a investigarlo y descubrir quién es ya que, al igual que las águilas, se tomó un descanso para cambiar el plumaje, afilarse las garras y regresar más fuerte.

Hasta el momento el canal cuenta con más de 50 suscriptores.

Sus fans le desean lo mejor y aseguran lo apoyarán para que el éxito lo acompañe: “unámonos compartiendo para que llegue al millón”, “Ya no te van a interrumpir más”, “El pueblo te quiere”,

“Águila real, vamos”, “Mi apoyo 100% para ti, para el mejor reportero e investigador de espectáculos”, “Estamos contigo”, “Mucho éxito”, se lee entre comentarios del material audiovisual.

¿Por qué Javier Ceriani salió de Chisme No Like?

Audiencia del programa de espectáculos Chisme No Like se encuentra confundido debido a que éste dejó de transmitirse por la salida de Javier Ceriani.

Y es que Javier Ceriani quedó fuera de Chisme No Like supuestamente por haber revelado que a Elisa Beristain, le fue infiel su esposo Pepe Garza, de 59 años de edad.

Hasta el momento, ni Elisa Beristain ni Javier Ceriani han confirmado lo dicho; sin embargo, se sabe que el canal continuará transmitiendo por YouTube pero con una nueva plantilla de conductores.