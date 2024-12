¿Elisa Beristain y Javier Ceriani se pelearon? La ausencia de los programas de Chisme No Like sin aviso a sus fans, fue expuesta por la conductora con un mensaje claro.

El 21 de noviembre fue la última transmisión de Chisme No Like en sus redes sociales, esto para celebrar 1 millón de suscriptores.

Sin embargo, tras esta emisión dejaron de transmitir como habitualmente lo hacen y no dieron a conocer los motivos de ausencia, siendo que fue algo inesperado.

Ante la incertidumbre, Elisa Beristain de 52 años de edad, ya habló sobre lo que pasa con Javier Ceriani y si el fin de Chisme No Like se acerca.

Javier Ceriani, periodista. (@javier.ceriani)

Elisa Berinstain expone que hay problemas en Chisme No Like ¿con Javier Ceriani?

Los seguidores de Chisme No Like están que no pueden entender porqué dejaron de transmitir sin siquiera anunciarlo, pero Elisa Beristain ya lo habría ventilado.

Elisa Beristain, conductora. (@ElisaBeristainOficial)

Y es que a la incertidumbre del futuro de Chisme No Like, Javier Ceriani anunció el lanzamiento de su propio canal de YouTube, que aunque ya existía parece que esta vez se dedicará plenamente a él.

Entonces ¿El problema fue con Javier Ceriani?

Michelle Rubalcava, expuso que fue a través de un video que Elisa Beristain compartió en su canal de YouTube personal con el tema de Thanksgiving, que sus seguidores comenzaron a preguntar sobre Chisme No Like.

La interacción llegó a tal nivel que Elisa Beristain respondió a las seguidoras que preguntaban por qué habían dejado de transmitir en Chisme No Like, siendo en dos ocasiones que expuso que tenían problemas.

“Fan: Elisa ¿qué pasó con Chisme No Like? Elisa Beristain: Estamos resolviendo unas cosas”. Conversación entre fan de Chisme No Like y Elisa Beristain.

Elisa Beristain habla sobre el fin de Chisme No Like. (Especial)

Aunque Elisa Beristain no señaló pleito con Javier Ceriani, el lanzamiento del canal de YouTube de su compañero, está llevando a la deducción de que el problema es entre ellos.

Y es que para el propio Michelle Rubalcava eso significaría que sí existe pleito entre los conductores, aunque sus fans le reclaman que no dijo nada nuevo, pues ellos ya se habían percatado que sus transmisiones no eran como las de antes.

¿Elisa Beristain planea algo sin Javier Ceriani? Hay deducciones sobre el fin de Chisme No Like

Muchos rumores ha desatado la ausencia de Chisme No Like sin aviso previo y es que la declaración de Elisa Beristain confirmando problemas, llevó a crear aún más deducciones.

Y es que a su comentario se le suma que Elisa Beristain anunció una sorpresa para el 4 de diciembre, acompañada de su esposo Pepe Garza.

Esto ha levantado rumores de que la conductora podría tener su propio canal de YouTube sobre chismes, deshaciendo totalmente a Chisme No Like.

Sin embargo, a la perspectiva de Michelle Rubalcava podría ser que debido a la baja en vistas que ha tenido Chisme No Like desde hace algunos meses, están buscando generar polémica.

Además, se le suma que ni Elisa Beristain ni Javier Ceriani han dado respuesta a los periodistas que los han buscado para declarar sobre lo que pasa.