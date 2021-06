Britney Spears: Jamie Lynn apoya a su hermana y se deslinda de su familia (VIDEO)

Jamie Lynn Spears ha roto el silencio en torno a los “abusos de su familia” que su hermana Britney Spears denunció ante la Corte de los Ángeles hace unos días.

El lunes 28 de junio, Jamie Lynn Spears subió un video a redes sociales, donde dijo estar orgullosa de su hermana por alzar la voz de una vez por todas.

También, Jamie Lynn Spears se deslindó de su familia, afirmando que le aconsejó a Britney Spears que cambiara de abogado hace “muchos años”.

Visiblemente molesta, Jamie Lynn Spears inicia el video, publicado en sus historias de Instagram, diciendo que necesita hablar sobre algunas “cosas”:

“La única razón por la que no lo había hecho antes es porque pensaba que hasta que mi hermana pudiera hablar por sí misma y decir lo que necesitaba decir públicamente no era mi lugar y no era lo correcto. Pero, ahora que ha hablado con mucha claridad y ha dicho lo que tenía que decir, siento que puedo seguir su ejemplo”

Jamie Lynn, hermana de Britney Spears