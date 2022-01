Ariana Grande rinde homenaje a Britney Spears recreando su look (FOTO)

La cantante y actriz estadounidense Ariana Grande, rindió un homenaje a la intérprete Britney Spears, recreando su look en el reality show ‘The Voice’.

Si se trata de estilo, Ariana Grande siempre es la más original; esta vez no fue la excepción.

Durante la semana con temática de la década de los noventa en el programa, Ariana Grande sorprendió una vez más.

Esta vez, la intérprete de 26 años, lució uno de los ‘outfits’ que Britney Spears utilizó en su gira ‘Baby One More Time’ en 1999.

Ariana Grande utilizó un top en color rosa y los icónicos pantalones blancos que usó Britney Spears a finales de los noventa.

Sin embargo, Ariana Grande no dejó el estilo que la caracteriza.

Uso la emblemática blusa en un tono más claro e imprimió su esencia para el look que lució en el programa del que es coach.

Sin duda, Ariana Grande es una gran admiradora de Britney Spears, pues no es la primera vez que le rinde homenaje.

Recordemos que en noviembre del año pasado, Ariana Grande interpretó un fragmento de ‘Oop!... I Did It Again’, durante una aparición en el programa de Jimmy Fallon, ‘The Tonight Show’.

Hasta el momento, Britney Spears no se ha pronunciado sobre el acto de Ariana Grande en The Voice.

Ariana Grande (Instagram/@arianagrande)

Sin embargo, se sabe que se conocen y Ariana Grande es admiradora de Britney Spears.

Ariana Grande no sólo homenajea a Britney Spears, elogia tema de Katy Perry

Ariana Grande se ha caracterizado por apoyar el trabajo de sus compañeras del gremio, la prueba de ello, es el reciente homenaje a Britney Spears y un comentario sobre la música de Katy Perry, que hizo hace un par de meses.

‘The One That Got Away’ fue el tema que Ariana Grande elogió durante el reality show ‘The Voice’.

Ariana Grande expuso que es “una de las mejores canciones pop, mejor escritas de todos los tiempos, de uno de los mejores álbumes pop de todos los tiempos”.

Ariana Grande (@arianagrande / Instagram)

Cabe recordar que ‘The One That Got Away’ forma parte del álbum de 2010 ‘Teenage Dream’, que también incluye éxitos como ‘Last Friday Night’ y ‘California Gurls’.

Mientras tanto, Ariana Grande continúa deleitando con su estilo y talento, en el famoso reality show, en el que cada semana sorprende con originales atuendos.