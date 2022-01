Jamie Lynn Spears: Actriz de ‘Zoey 101′ asegura que miente en su libro

La actriz Jamie Lynn Spears, lanzó recientemente ‘Things I Should Have Said’; Alexa Nikolas, actriz de ‘Zoey 101′ aseguró que miente en su libro.

Nikolas, quien señaló a Jamie Lynn Spears, encarna a ‘Nicole’ en ‘Zoey 101′, y abandonó la serie, en medio de rumores de una supuesta enemistad.

Cabe señalar que Alexa Nikolas formó parte de Zoey 101, únicamente por una temporada y causó polémica, pues el programa fue muy exitoso.

Tras el lanzamiento de la nueva obra de Jamie Lynn Spears, la actriz rompió el silencio.

Recordemos que Britney Spears también explotó en contra de su hermana, tras la publicación del libro.

La cantante aseguró que la utilizó para lograr obtener más ventas.

“Aunque Britney no ha leído y no tiene la intención de leer su libro, ella y millones de sus seguidores están sorprendidos al ver cómo la ha vuelto a explotar para obtener ganancias monetarias. Ella no lo tolerará, ni debería hacerlo”

Abogado de Britney Spears