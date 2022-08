El vocalista y fundador de Metallica, James Hetfield, se divorció de su exesposa Francesca tras 25 años de matrimonio y 3 hijos; Marcella Francesca, Cali Tee y Castor Virgil, quienf undó su propia banda de metal.

Según reporta TMZ, James Hetfield y Francesca se divorciaron a principios de este 2022, sin compartir la noticia a los medios de comunicación. Presuntamente habría sido él quien terminó con la relación .

No obstante, la ex del vocalista de Metallica declaró recientemente durante una entrevista que él tenía problemas de ira y por eso lo había amenazado con dejarlo si no mejoraba su humor.

Lo cierto es que fue James Hetfield quien presentó los documentos necesarios en Colorado, ciudad natal de Francesca.

La expareja se casó en 1997 y ella ha sido pieza clave en momentos difíciles del artista, pues lo ayudó durante su lucha contra las drogas e incluso en una ocasión lo corrió de casa porque se negaba a recibir ayuda y asistir a terapia .

Casi una década antes, en conversación con NPR James Hetfield confesó que Francesca lo hizo madurar y dejar atrás sus tendencias destructivas a causa de sus adicciones y problemas de ira.

Para 2019, el cantante regresó a rehabilitación causando que Metallica pospusiera una gira por Australia Tres años más tarde, la banda volvió a los escenarios.

No obstante, recientemente James Hetfield lloró durante un show en Brasil donde contó que se sentía inseguro y viejo como para volver a tocar : “ahora, viéndolos a todos aquí, sé que no estoy solo y tampoco ustedes”, dijo.

Fans de Metallica están felices del divorcio de James Hetfield

Metallica se encuentra de gira por Estados Unidos, luego de 2 años de pausa debido a la pandemia de Covid-19. Sin embargo, la banda regresa con una triste noticia:

Se trata del divorcio de James Hetfield, su vocalista, y Francesca, quienes compartieron 25 años de matrimonio. Y, a pesar de lo difícil que es para la expareja, los fans se dicen contentos.

¿Por qué? pues según dicen, este necesitaría dinero luego de separarse y por este motivo podría realizar un sinfín de conciertos a los que tendrán oportunidad de asistir.

“Va a hacer muchas giras para compensar el dinero perdido” y “ Por fin tendremos a Metallica más activa ; ya habían sido muchas pausas”, fueron algunos de los comentarios.