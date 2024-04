¿J Balvin y su novia Valentina Ferrer serán papás otra vez? El cantante rompe el silencio y habla si es verdad que está esperando a su segundo hijo.

A través de las redes sociales surgió el chisme que Valentina Ferrer estaría embarazada, sin embargo J Balvin ya habló sobre el tema durante su visita al programa Hoy.

Fue en 2017 que J Balvin -de 38 años de edad- y Valentina Ferrer iniciaron su relación amorosa, convirtiéndose en una de las parejas más sólidas del medio del espectáculo.

J Balvin y Valentina Ferrer -de 30 años de edad- han preferido llevar su relación alejada de los medios de comunicación, sin embargo han decidido compartir algunos detalles de su romance a su público.

Como el nacimiento de su primer hijo Río, de esta manera J Balvin y Valentina Ferrer han demostrado que su relación va muy bien.

En medio de rumores de que Valentina Ferrer se encuentra embarazada, J Balvin confiesa si se convertirá en papá por segunda ocasión.

El nombre de J Balvin se convirtió en tendencia luego de que se dio a conocer que Valentina Ferrer estaría embarazada.

En medio de las especulaciones, J Balvin llegó este martes 16 de abril donde rompió el silencio sobre la posibilidad de tener otro bebé.

Andrea Escalona fue la encargada de cuestionarle sobre los rumores que señalaban que sería papá por segunda ocasión.

Visiblemente sorprendido, J Balvin señaló que ya le habían dado la noticia que estaba circulando en las redes sociales.

Pero J Balvin negó que Valentina Ferrer se encuentre embarazada e incluso se burló asegurando que las personas primero se enteraban antes de que ellos.

“Ahorita me contaron eso y yo dije, ‘ah pues yo no sabía y mi mujer tampoco, creo que fue una mujer la que solto ese chisme. No, no”

J Balvin