J Balvin regala sneakers a un niño que fue criticado en TikTok porque sus tenis eran ‘pirata’ (VIDEO)

J Balvin regala sneakers a un niño que fue criticado en TikTok porque sus tenis eran ‘pirata’, lo que conmovió a todos los usuarios en redes sociales.

Actualmente J Balvin es de los cantantes de género urbano con más reconocimiento, por lo que cualquier acontecimiento relacionado con él no tarda en volverse de gran interés.

En esta ocasión, el colombiano demostró tener un gran corazón, ganándose con ello la admiración de todos los internautas.

Recientemente comenzó a ganar notoriedad en las redes sociales que un niño fue criticado en TikTok porque sus tenis eran ‘pirata’. El video llegó a J Balvin, quien decidió regalarle sus sneakers y además lo felicitó por ser tan agradecido con sus padres.

Todo comenzó cuando hace unos días, el niño con el nombre de usuario @xxbrunocionoficial publicó un video en donde invitaba a todos sus seguidores a visitar el puesto de su papá, con el objetivo de ayudarle en las ventas de su comercio.

Sin embargo, varios de los internautas realizaron todo tipo de comentarios negativos, pues argumentaban que los tenis que traía el niño eran un modelo ‘pirata’.

Entonces, el niño decidió hacer frente a las críticas, publicando otra grabación en donde únicamente salen sus tenis y al fondo se escucha su voz, señalando que no podían lastimarlo con eso.

“No me importa que mis tenis sean pirata. A mí me gustan mucho porque fue un regalo de Navidad de mi mamá. Entonces no me van a lastimar”

Usuario de TikTok