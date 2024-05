Ivonne Montero -de 50 años de edad- ya dejó su pelea con Olivia Collins atrás, pues siempre la admiró hasta que le dijo “corriente y vulgar”.

En marzo, Ivonne Montero y Olivia Collins, de 66 años de edad, se pelearon durante una de las funciones de la obra ‘Busco al hombre de mi vida, marido ya tuve’.

Olivia Collins aseguró que Ivonne Montero comenzó la pelea y la tachó de conflictiva.

A dos meses de su pelea en un camerino del Auditorio Nacional, Ivonne Montero habló de nuevo de su pelea con Olivia Collins.

En entrevista con De Primera Mano, Ivonne Montero fue cuestionada sobre cómo era su relación con Olivia Collins ahora que siguen trabajando juntas.

“Ya se apaciguaron las aguas, yo la verdad no soy una mujer de conflictos. Hemos tratado de limar asperezas en otros conflictos que he tenido con otras actrices, pero ha sido porque yo no quedo callada”

Ivonne Montero