Ivonne Montero habla sobre las acusaciones contra Pascacio López: “Que pague lo que tenga que pagar”

La actriz Ivonne Montero fue pareja de Pascacio López, quien el pasado 17 de marzo fue detenido por violencia sexual contra la actriz Sarah Nichols. Ivonne habló sobre la detención de su ex y asegura que tiene que “pagar” por sus acciones.

Durante una entrevista con “Ventaneando”, Ivonne Montero reaccionó a la noticia de la detención de Pascacio López y comenzó diciendo: “Que pague lo que tenga que pagar”.

Ivonne Montero reveló que su expareja nunca la violentó sexualmente , pero sí se sintió agredida y ella no lo permitió, por lo que terminó con la relación.

Ivonne Montero dice que Pascacio López no la agredió porque lo frenó

Contó que Irán Castillo le dijo en una ocasión que la había pasado mal durante su noviazgo con Pascacio López, pero no le dio más detalles.

“Se por ejemplo de Irán, ella me dijo: ‘es que yo la pasé mal’, no me dio detalles por su puesto y conozco muy poco a Irán, la quiero mucho, nos hicimos buenas compañeras de trabajo y lamenté mucho porque yo a Irán la considero una mujer muy linda y muy noble”.

Ivonne Montero