Aleida Núñez e Ivonne Montero reviven pleito por reina del mariachi, pero luego se abrazan y aseguran que los roces por lo que llaman “un malentendido” ya son cosas del pasado.

Luego de que Ivonne Montero lanzara un desatinado comentario sobre Aleida Núñez tras perder la corona otorgada por la asociación de Mariachis, las bailarinas se vieron las caras durante una conferencia de prensa.

Ivonne Montero lamentó que un malentendido se convirtiera en un escándalo que puso en riesgo su relación con Aleida Núñez, con quien ya se disculpó y hasta bromeó sobre el tema.

“La verdad es que no, no hay una rivalidad, ni de talento, ni de belleza, ni de trayectoria, eso fue un altercado”, dijo y aseguró que respeta mucho el trabajo de sus compañeros.

Incluso, señaló que de haber problemas no sería nada profesional ventilarlos: “De mi parte no hay nada, no tendría porqué, porque no se vino y se arrebató, fue un mal manejo de un evento que tuvo su repercusión, pero bueno, estamos trabajando”.

Ivonne Montero, Latin Lover y Aleida Núñez (Captura de video / Youtube)

Aleida Núñez le responde a Ivonne Montero

Al respecto, Aleida Núñez no se quedó callada y de inmediato aseguró que aunque hay videos de lo dicho por su compañera sí se incomodó ya que quiere mucho a Ivonne Montero pero sobre todo respeta su carrera.

“No tengo nada contra ella ni contra nadie. Creo que somos un gran equipo”, dijo y aseguró que seguirán trabajando juntos en la puesta en escena Amor de Tres ya que ante todo es una persona muy profesional.

Sin embargo, Ivonne Montero exigió que le mostraran el video porque no entendía qué pudo haber molestado a su compañera.

“Él sabe lo que dijiste y lo que dijo él, pero independientemente yo te quiero mucho, jamás criticaría tu carrera y el motivo de esto fue que a mí me coronaron por tercera vez reina del mariachi”, subrayó Aleida Núñez, intentado disimular su enojo.

Y sin más, a petición de la prensa, se abrazaron aunque Ivonne Montero seguía pidiendo que le mostraran el video y Aleida Núñez aseguraba que fue una falta de respeto criticar su trabajo.