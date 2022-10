Varios rumores aseguran que Irina Baeva y Gabriel Soto no solo acabaron con sus planes de boda, si no que también terminaron su relación, pero ¿esto es cierto? La actriz revela si sigue o no en pie su compromiso.

Irina Baeva de 29 años de edad ha tenido una relación con Gabriel Soto, de 47 años de edad, desde 2017.

Han surgido varias especulaciones alrededor de su noviazgo, y una asegura que la actriz de origen ruso inició su relación con Gabriel Soto, cuando aún estaba casado con Geraldine Bazán.

Luego de cuatro años de relación, Gabriel Soto e Irina Baeva anunciaron hace un año que darían el siguiente paso y se casarían.

Sin embargo, han tenido que posponer sus planes de boda en varias ocasiones.

Ellos argumentan que la familia de Irina Baeva no pueden abandonar Rusia, debido al conflicto bélico que mantiene con Ucrania y no podrían acudir a la boda.

Irina Baeva y Gabriel Soto. (Agencia México )

¿Hay boda o no? Esto dice Irina Baeva sobre su relación

A pesar de que están comprometidos desde hace un año, Gabriel Soto e Irina Baeva no han revelado la fecha exacta de su enlace, lo que hace sospechar que ya no habrá boda y lo peor, que ya habrían terminado.

Por si fuera poco, Irina Baeva fue captada en una reunión junto amigos y el actor Britt George, lo que hizo especular que la actriz le estaba siendo infiel a Gabriel Soto.

Durante un encuentro con medio, Irina Baeva reiteró que sigue con Gabriel Soto y que no entiende de dónde surgen los rumores de que terminaron.

“No es cierto (su ruptura) ustedes han platicado muchas veces con él y nosotros siempre se lo decimos a ustedes, pero no sé por qué la gente no nos cree, pero es la verdad estamos bien” Irina Baeva

Fue tajante al decir que su relación con Gabriel Soto estaba bien, pero estaban ocupados trabajando.

Irina Baeva y Gabriel Soto. (Agencia México)

“Todo en orden, la verdad es que sí, efectivamente Gabriel está grabando muchísimo, está preparando este nuevo proyecto, yo ahorita me voy a Qatar, entonces no hemos podido compartir mucho por cuestión de trabajo” Irina Baeva

La actriz dice sí habrá boda y que a pesar de no poder estar juntos por cuestiones de trabajo, hablan constantemente por redes sociales.

“Los rumores son rumores, ya sabemos que siempre dicen muchas cosas, pero aquí estoy y de mí viva voz pueden tener por seguro, todo está bien, seguimos con los planes, todo está perfecto” dijo la novia de Gabriel Soto.

A pesar de que no se han dejado ver juntos, Gabriel Soto e Irina Baeva afirman que siguen juntos y con planes de boda.