Invitan a Britney Spears al Congreso de los Estados Unidos; hablará sobre el fin de su tutela. La cantante recibió una carta por parte de Congresistas Charlie Crist y Eric Swalwell.

En esta le piden a Britney Spears hable al respecto, pues su lucha ha inspirado a mucha gente que había sido silenciada por los procesos de tutelaje.

Britney Spears publicó la carta en su cuenta de Instagram, donde agradeció la oportunidad que el Congreso de los Estados Unidos le está ofreciendo para hablar en nombre de todas esas personas.

Estoy agradecida de que mi historia haya sido reconocida. ¡Gracias a la carta, me sentí escuchada y como si importara por primera vez en mi vida! ¡En un mundo donde tu propia familia va en tu contra, en realidad es difícil encontrar personas que lo entiendan y muestren empatía! Nuevamente, no estoy aquí para ser una víctima, aunque soy la primera en admitir que estaba bastante mal por todo esto… ¡Quiero ayudar a otros en situaciones vulnerables, tomar la vida por las pelotas y ser valiente! Desearía haberlo estado… Estaba tan asustada y nada es peor que tu propia familia haciendo lo que me hicieron… Tengo suerte de tener un pequeño círculo de amigos adorables con los que puedo contar.

Britney Spears