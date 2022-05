Ingrid Martz se siente insegura de vivir en México: “No sabemos si vamos a regresar a casa”. La actriz señaló que tiene mucho miedo de salir sola con su hija pues no sabe qué va a pasar.

Ingrid Martz reconoció que vive con miedo por el futuro de su hija. Aunque se mostró preocupada por la situación del país, no reveló sus deseos de irse de México al igual que lo hizo Yuri.

En entrevista con el programa ‘Sale el Sol’ Ingrid Martz confesó que tiene miedo de salir a la calle sola con su hija, pues no sabe qué puede pasar.

Ingrid Martz destacó que lamentablemente cada que las personas salen de sus casas lo hacen con miedo pues no saben si los van a asaltar o secuestrar.

En el video Ingrid Martz puntualizó que la violencia actualmente ha escalado a niveles muy altos, por lo que ya puedes ver agresiones por todos lados.

“El miedo que tengo ya de ver crecer a mi hija aquí, de salir con ella en el coche las dos, y no sabemos qué va a pasar, si vamos a regresar a la casa con bien, porque si no te asaltan, te secuestran, si no te pegan para que te bajes y llevarte o cobrarte, o no, o sea ya es una violencia por todos lados”

En el mes de agosto, Ingrid Martz alarmó a sus seguidores luego de que denunció que su hija casi fue atropellada cuando se encontraban en la playa en Acapulco.

A través de sus redes sociales, Ingrid Martz relató que su hija de 3 años casi fue atropellada por unos adolescentes que conducían una cuatrimoto a máxima velocidad.

Después de ocho meses de la terrible experiencia, Ingrid Martz confesó que ya no siguió con su denuncia ya que las mismas personas de Acapulco le sugirieron guardar silencio.

“Lamentablemente, no sé cómo decírtelo porque hasta miedo me da… la gente de Acapulco me sugirió guardar silencio, no arriesgarme, porque cosas que ven, que viven, que escuchan, son mafias, o sea, porque tu ves una moto rentada, pero detrás de esa moto o esas motos hay muchas cosas atrás que no son precisamente las motos”

