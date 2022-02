Inés Gómez Mont temería perder custodia de sus hijos, revelan presuntos mensajes filtrados. En medio de las acusaciones de su contra, la conductora estaría preocupada por el futuro de sus hijos.

Inés Gómez Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga se encuentran prófugos de la justicia y son buscados en más de 190 países por la Interpol.

La pareja se encuentra acusada de presuntamente haber participado en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de las redes sociales se han difundido unos mensajes que supuestamente habría enviado Inés Gómez Mont en donde mostraría su preocupación de que su ex Javier Díaz Bravo le quite la custodia de sus hijos.

De acuerdo con la conversación filtrada por el portal EME EQUIS, Inés Gómez Mont cree que su expareja -de quien se separó en 2013 después de cinco años de casados- podría utilizar su situación legal para tratar de quitarle a los hijos que tuvieron en común.

En los mensajes Inés Gómez Mont habría revelado que Javier Díaz Bravo la habría amenazado de quitarle los cuatro hijos que tienen en común.

Según con la información mostrada Inés Gómez Mont teme perder a sus hijos y “le duele hasta el alma” y la tiene muy angustiada. Además señaló que Javier Díaz Bravo abandonó a los pequeños cuando tenían seis meses.

“Hoy mi exesposo me ha amenazado y también ha filtrado de forma irresponsable en los medios de comunicación, que tiene muy buenas relaciones en Palacio Nacional (dato que es cierto). Dice que me va a meter a la cárcel y me va a quitar a mis hijos, los cuales abandonó cuando tenían seis meses de nacidos”

Inés Gómez Mont