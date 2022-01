Inés Gómez Mont: Trillizos pasan su cumpleaños desapercibido y lejos de su familia. Ellos lo lamentan y expresan su sentir al respecto en redes sociales.

Durante los últimos meses del 2021, la presentadora de televisión, Inés Gómez Mont, dio mucho de qué hablar debido a los problemas que tuvo con la Fiscalía General de la República (FGR) y la Interpol.

Pues ella y si esposo, Victor Álvarez, estaban siendo acusados de delincuencia organizada y defraudación fiscal; por lo que optaron por darse a la fuga, y desde entonces se encuentran desaparecidos.

Inés Goméz Mont y su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga (@inesgomezmont / )

Los Trillizos de Inés Gómez Mont pasan su cumpleaños desapercibido y lejos de la familia de su papá, Javier Díaz

Recientemente comenzó a cobrar relevancia en redes sociales que los trillizos de Inés Gómez Mont pasaron su cumpleaños lejos de la familia de su papá, Javier Díaz.

Recordemos que Inés Gómez Mont estuvo casada con Javier Díaz del 2008 al 2013, matrimonio del que nacieron los trillizos Bruno, Diego y Javier, quienes cumplieron 10 años el pasado 18 de enero.

(Instagram/Inés Gómez Mont)

En años anteriores, siempre se le había visto a la familia celebrar el cumpleaños de los tres niños a lo grande. Sin embargo, en esta ocasión fue totalmente distinto.

Pues como no se conoce el actual paradero de Inés Gómez Mont y su actual esposo, no festejaron la fecha importante de los niños; o al menos no lo hicieron de conocimiento público.

Inés Gómez Mont (Instagram)

Cabe mencionar que desde que se supo el problema en el que la presentadora de televisión y Víctor Álvarez; la familia de Javier Díaz trataron de obtener la custodia de los niños, proceso que a la fecha no ha finalizado.

Por su parte, la ex cuñada de Inés Gómez Mont, Tania Díaz, demostró que no ha olvidado el cumpleaños de los trillizos; así como que tampoco tiene intenciones de pasarlo por alto.

Publicación de Twitter (@TANIADIAZBRAVO/Twitter)

“Feliz cumpleaños a mis sobrinos, los trillizos Javi, Diego y Bruno. Los extrañamos y los amamos mucho” Twitter @TANIADIAZBRAVO

Así que por medio de su cuenta de Twitter publicó un emotivo mensaje en donde resalta lo mucho que los quieren y que los extrañan; además de que esperan volver a convivir con ellos pronto.

Publicación de Twitter (@TANIADIAZBRAVO/Twitter)