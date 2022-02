Ivonne Montero le pide a Inés Gómez Mont que se entregue porque la confunden con ella en redes sociales y le escriben ‘hate’.

Y es que Ivonne Montero e Inés Gómez Mont comparten algunas características físicas, como su cabello, el cual llega a confundir a los usuarios en internet.

Asimismo la actriz mexicana de 47 años de edad, Ivonne Montero dijo fue gracias al internet que se entero que ella no seria la ‘Reina del Mariachi’, lo cual no tomó de muy buena manera.

Durante una entrevista para as cámaras de ‘Sale el Sol’ Ivonne Montero reveló que ha estado recibiendo hate a través de redes sociales.

Sin embrago, Ivonne Montero aclaró que esto se debe a que la confunden con Inés Gómez Mont, quien se encuentra prófuga de la justicia junto con su esposo Víctor Manuel Álvarez Puga.

Y es que en los comentarios de sus publicaciones algunos usuarios, contó Ivonne Montero, le han pedido que se entregue a las autoridades.

De acuerdo con los conductores del programa la confusión entre Ivonne Montero e Inés Gómez Mont se debe a que comparten algunas características físicas similares, como su cabello.

Durante su entrevista con el programa Ivonne Montero aprovecho para hablar sobre el evento de Chucho López ‘Reina del Mariachi’.

Y es que la actriz mexicana dijo que esta es la segunda vez que el organizador la invita, la presume como reina y que en el evento queda descartada.

“La verdad sí me molesté, obviamente no fui grosera con el señor Chucho López. Él, cuando ‘Amor de tres’, expuso y ahí me invitó frente a todos ustedes que yo fuera la próxima reina, ya es la segunda vez que me invitaba y aquella vez, la primera, pasó exactamente lo mismo”

Ivonne Montero