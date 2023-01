Un importante productor de televisión habría sido detenido por corrupción de menores a casi un año de haber sido denunciado públicamente por parte de su excuñada e hijastra.

A través de las redes sociales se dio a conocer que el reconocido productor de Televisa y TV Azteca, Yuri Breña fue puesto en prisión preventiva.

Fue en julio del 2022 cuando su ex cuñada lo denunció de manera anónima ante los medios de comunicación. En noviembre del mismo año su hijastra también alzó la voz y reveló haber sido de víctima de abuso.

Ambas denuncias a los medios de comunicación se hicieron un año después de que habían presentado su denuncia formal ante las autoridades en contra del importante productor de televisión.

Después de casi 2 años, Yuri Breña habría sido detenido por corrupción de menores

El nombre de Yuri Breña vuelve a estar en medio de la polémica luego de que se dio a conocer que el reconocido productor de televisión se encontraba detenido por corrupción de menores.

En sus redes sociales el director de TVyNovelas, Gil Barrera, reveló que el importante productor de televisión había sido puesto prisión preventiva por el cargo de corrupción de menores.

“Estoy en posibilidad de confirmar que el productor de televisión Yuri ‘N’ se encuentra en prisión preventiva, por el delito de corrupción de menores” Gil Barrera

La carpeta de investigación en contra de Yuri Breña inició en 2021 cuando su excuñada lo acusó de haber abusado sexualmente de su sobrina cuando tenía 17 años.

Yuri Breña se desarrollaba como productor de Multimedios Televisión. Entre 1996 y 2000, se convirtió en uno de los productores más reconocidos de Televisa gracias a su trabajo en ‘La Casa en la Playa’, ‘Azul’ y ‘La Culpa’. También realizó algunos proyectos para TV Azteca.

Se sabe que debido a su gran popularidad, Yuri Breña también daba clases de actuación.

¿Cuántos años podría pasar en la cárcel el productor de televisión detenido por corrupción de menores?

A través de un comunicado se dio a conocer que un Juez de Control de la Ciudad de México en el Reclusorio Oriente dictó auto de vinculación a proceso en contra de Yuri Breña por corrupción de menores de edad.

De acuerdo con el documento al productor se le impuso prisión preventiva oficiosa y le otorgó un plazo de dos meses para investigación complementaria.

De resultar responsable del delito de corrupción de menores, el productor Yuri Breña podría alcanzar una sanción de 12 años de prisión.

A esto se le suma la investigación por el delito de pornografía infantil, el cual contempla una pena de 7 a 14 años de prisión.

Mujer denuncia al productor de televisión por abuso sexual, corrupción de menores y pornografía infantil

Fue el 15 de julio del 2022 cuando de manera anónima una mujer denunció a públicamente a Yuri Breña por abuso cuando ella tenía 16 años de edad.

En entrevista para el programa Venga la Alegría narró que desde hace más de un año que junto con su sobrina habían interpuesto una denuncia formal contra Yuri Breña pero hasta el momento no se había hecho nada.

La mujer narró que cuando era menor de edad sufrió tocamientos indebidos de Yuri Breña. Aunque en ese momento reveló lo que había pasado, nadie de su familia le hizo caso.

“Fue hace 14 años, hace bastante tiempo, yo tenía 16 años en ese momento, él era muy cercano a la familia, cuando pasó conmigo pues hablé y no tuve una reacción como tal, por parte de nadie. No fue una violación, fue abuso, sí hubo tocamientos, él estaba muy borracho, llegó incluso a meterse forzadamente al cuarto en el que yo estaba, cuando ya me había encerrado”, declaró la mujer.

Tiempo después su sobrina le contó que también había vivido algo similar con Yuri Breña desde que ella tenía 12 años. Ambas víctimas revelaron que el productor les prometía ayudarlas a cumplir el sueño de ser estrellas.

“Mi sobrina, ella era menor de edad en ese momento, y pues me empieza a compartir cosas... se me removió absolutamente todo, era peor, lo mío fue de una ocasión, pero lo de ella pues era algo recurrente de muchos años para acá”, señaló la primera víctima.

La mujer relató que además Yuri Breña indujo a su sobrina a probar sustancias ilegales como drogas y alcohol.

¡Te presentamos en exclusiva el testimonio de una persona que denuncia al productor Yuri Breña por abuso sexual, corrupción de menores y pornografía infantil! 😱🚨📺 #VLA #EliminaciónQuieroBailar pic.twitter.com/nvprnH0hEd — Venga la Alegría (@VengaLaAlegria) July 15, 2022

Hijastra del productor denuncia los abusos que sufrió desde que tenía 12 años

En noviembre de ese año, la segunda víctima concedió una entrevista con Luis Cárdenas en donde narró como Yuri Breña abusó de ella y de su tía.

Según relató la víctima conocía a Yuri Breña porque fue pareja de su mamá y aunque la relación finalizó, ellos se seguían frecuentando.

Pero la relación cambió cuando a los 12 años la convenció a de dejarse fotografiar desnuda prometiéndole una carrera como modelo y actriz.

“Él era mi figura paterna. Empezaron a decirme que ‘era muy bonita’ y Yuri se ofreció a ‘ayudarme’ y a los 12 años comenzó a tomarme fotos desnuda. Al menos 500 fotos. Me daba alcohol y marihuana”, declaró la adolescente.

La víctima señaló que aunque ya había presentado la denuncia hace un año, las autoridades no habían hecho nada.

“Presenté la denuncia hace un año. El hijo de Yuri ‘N’ me violó. Luego las investigaciones comenzaron a entorpecerse. Es terrible que por tener dinero siga impune. Quiero que se haga justicia”, destacó la joven.

A través de sus redes sociales también compartió un video en donde relató los abusos que sufrió en manos del productor.

“Imagina que un día tu hogar, el lugar más seguro se convierte en tu infierno... viví abuso de los 12 a los 17 años, de manos de mi padrastro Yuri Breña Otero... soporte en secreto tocamientos, fotografías indecorosas y suministro de marihuana y alcohol, vivía aterrada por lo que ocurría”, puntualizó la segunda víctima.

La joven aseguró que se mantuvo callada porque tenía miedo de que le pudiera pasar algo a su familia.

“Él era capaz de hacerle algo a mi familia si yo decía qué estaba pasando, rompí el silencio para salvarme, pero también para salvar a otras víctimas. Hoy busco justicia y detener a un depredador que siempre pensó que su poder lo volvía intocable, no es justo que los niños y niñas vivamos con miedo en nuestra propia casa”, finalizó.