El famoso imitador del ‘Divo de Juárez’ Juan Gabriel, Juan Varela, expresó indignación al explicar la razón por la que rechazó participar en la serie biográfica de Vicente Fernández, producida por Juan Osorio para Televisa.

Fue en una encuentro con los medios de comunicación, donde el doble de Juan Gabriel explicó la razón por la que prefirió no tomar el proyecto, pese al acercamiento de la producción del proyecto no autorizado.

Juan Varela dejó saber que no le gustó el guión de la bioserie, pues perjudicaba la reputación de Juan Gabriel, quien en vida impulsó su carrera como imitador.

“No lo ridiculizaron, pero el guion no lo dejaba bien parado con el señor Vicente Fernández”, declaró.

Por otro lado, puso en duda el libro de Olga Wornat, obra en la que se basa el programa.

“Ah hay cosas que yo no quiero hacer, no sabemos si la señora estaba bien documentada”, señaló.

Posteriormente, expresó gratitud a Juan Gabriel y su familia, por apoyar siempre su trayectoria como imitador.

“He forjado una carrera de la mano de Juan Gabriel que él mismo ha permitido, que su familia me ha dejado continuar”, dijo.

Cabe señalar que actualmente Juan Varela se dedica a dar conciertos imitando a Juan Gabriel y el equipo del Divo de Juárez, es quien lo acompaña en sus giras; coristas, músicos, etc.

Finalmente, detalló que no está cerrado a este tipo de proyectos, “siempre y cuando sea en homenaje a nuestro querido Juan Gabriel”.

Hay una serie de teorías que engloban la relación entre Juan Gabriel y Vicente Fernández.

Recordemos que, a pesar de tratarse de dos grandes exponentes del género regional mexicano, no se llevaban bien.

Fue el mismo Vicente Fernández quien lo confirmó en una entrevista con Pati Chapoy.

“Alguien me preguntó: ‘¿te cae mal Juan Gabriel?’ Y yo no sé, me siento que no soy yo si miento y le dije: ‘Yo no sé mentir, sí me cae mal, pero yo no soy santo de su devoción tampoco. Estamos a mano’”.

Vicente Fernández