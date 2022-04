Juan Osorio cree que Vicente Fernández se le ha manifestado 2 veces durante las grabaciones de su bioserie “El último rey: el hijo del pueblo”.

En un encuentro con la prensa, Juan Osorio dijo estar contento y agradecido con el doctor que le extirpó un quiste, razón por la que recientemente estuvo hospitalizado.

Así como habló del rodaje de la segunda temporada de la bioserie de Vicente Fernández, quien cree se le ha manifestado.

“En el rancho hubo tornado, levantó las carpas y todo, dijimos: ‘es don Vicente, nos está echando la mano’. Y hoy cayó una granizada en el rancho”, contó con una sonrisa en los labios.

Vicente Fernández (Agencia México )

A Juan Osorio no le preocupan los problemas legales alrededor de la serie

Asimismo Juan Osorio se dijo contento por el éxito de la serie de Vicente Fernández, la cual seguirá transmitiéndose pese al disgusto de algunos...

Por supuesto, se refiera a la familia Fernández, quienes no ha tenido un acercamiento con el productor televisivo, y quienes están demandando.

Algo que no le preocupa ya que su tarea es producir la serie y por tanto contar la historia basada en el libro de Olga Wornat. “Eso no me corresponde a mí”, aclara.

Pablo Montero como Vicente Fernández (@pablomoficial / Instagram)

Incluso, le manda un mensaje a Los Fernández: “Creanme que es con todo el cariño, con todo respeto y sobre todo con la calidad que se merece un ídolo mexicano como lo es Vicente Fernández”.

Y finalmente desea que haya una conciliación: “Para Cuquita, Gerardo, luis y Alejandro, mi mas humilde reconocimiento”.

Juan Osorio revela el motivo de su hospitalización

Por otro lado, Juan Osorio reveló encontrarse mejor de salud luego de haber sido hospitalizado por un quiste que afortunadamente resultó benigno por lo que lograron extirparlo.

“Fue un quiste en un testículo y era muy peligroso”, dijo Juan Osorio y aseguró que el estrés también tuvo que ver ya que es mucha la presión que ha tenido con la serie así como con las grabaciones de la telenovela “La herencia”.

Así como agradeció a su novia Eva Daniela que lo haya cuidado y adelantó que el próximo año planeará su boda junto con la actriz.