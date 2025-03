Imelda Garza-Tuñón responde a quién la acusa de causar la muerte de Julián Figueroa

Imelda Garza-Tuñón regresa a los escenarios. La viuda de Julián Figueroa se prepara para el lanzamiento de la obra de teatro infantil “Princesas” donde da vida a “La Sirenita”.

Por ello, Imelda Garza-Tuñón fue interceptada por la prensa, quienes acudieron a la presentación del proyecto que se estrena el 5 de abril en Querétaro.

Como era de esperarse, a la viuda de Julián Figueroa le preguntaron sobre su pleito legal con Maribel Guardia.

Asegurando que su hijo se encuentra bien, Imelda Garza-Tuñón, de 28 años de edad, pidió no hablar del pleito que tiene con la mamá de Julián Figueroa porque no puede decir nada.

Por lo que prensa le recordó a Imelda Garza-Tuñón que la muerte de Julián Figueroa también se empañó de polémica.

Maribel Guardia recuerda a Julián Figueroa por final de Liga MX entre Cruz Azul vs América

Y es que Olivia Collins, de 67 años de edad, culpa a Imelda Garza-Tuñón de la muerte de Julián Figueroa, la cual ocurrió en abril de 2023, cuando éste tenía 27 años de edad.

Según la veterana actriz, la muerte del hijo de Maribel Guardia, de 65 años de edad, fue extraña...

Tal vez causada por su adicción, la cual fue permitida y apoyada por Imelda Garza-Tuñón, quien no lo ayudó sino todo lo contrario.

“Imelda no ayudó a Julián, no lo ayudó, pues no le convenía que él estuviera bien, nada más puedo decir eso”

Olivia Collins