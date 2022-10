Humberto Zurita no quería negar que se unía a la dinastía Pinal por su romance con Stephanie Salas y explicó qué fue lo que le orilló a mantener oculta esta relación.

Si bien queda claro que el esconder su relación con Stephanie Salas de 52 años de edad, no fue cuestión de los hijos que tuvo con Christian Bach, fallecida hace 3 años ¿qué fue?

Humberto Zurita aclaró que no es que quisiera negar a Stephanie Salas, a quien hoy dice amar profundamente, sino otro motivo que “siempre estará” en su corazón.

El actor de 68 años de edad, Humberto Zurita, dijo que su intención nunca fue ocultar el amor que siente por Stephanie Salas, su actual novia, sino respetar a quien fue su esposa.

Tiene tres años que Christian Bach, su esposa, murió a los 59 años de edad, sin embargo, Humberto Zurita había dicho le sería infiel aún muerta.

Sin embargo, tan solo pasaron unas semanas para que se difundiera a Stephanie Salas como su novia -aunque que le costó- al final lo reconoció con un “la amo”.

Ahora, Humberto Zurita dijo a las cámaras de Sale el Sol, qué no es que tratara de ocultar su amor por la cantante, sino que sintió que Christian Bach merecía su respeto.

Negó que esto significara que no tuviera respeto por su novia actual, “claro que la respeto, pero ella sabe que Christian va a estar en mi corazón siempre”.

Humberto Zurita ya no niega a Stephanie Salas y ahora lo primero que dice es “estoy enamorado”, aunque ya dijo que no planea boda.

El productor y actor señaló que al momento actual de su vida, no le es necesaria una boda, sobre todo porque ambos tienen hijos.

“No tenemos porqué imponer a nuestros hijos nuestras vidas”, de modo que prefirió tomar en cuenta lo que es “hoy en día”, solo “fluir y dejar que la vida fluya”.

Explicó que tampoco es que haya un motivo para casarse, pues se calificó como una persona “que no está buscando mujeres cada que volteo”. Y finalmente lo soltó:

“No sé si me volvería a casar, no, no, no sé, no, no, tampoco quiero faltarle al respeto a Stephanie”.

Humberto Zurita, actor.