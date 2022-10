Los hijos de Alfredo Adame ni se enteraron de la golpiza que le dieron a su papá, además, no tienen la intención de hablar con él.

Por ir a donde no lo llamaban, Alfredo Adame, de 64 años de edad, tuvo una pelea con sus vecinos que terminó con los presuntos agresores en la cárcel y él con cuatro fracturas en el rostro.

Los dos hombres detenidos por golpear a Alfredo Adame fueron vinculados a proceso por lesiones dolosas, pero buscan que este delito sea reclasificado como lesiones en pandilla.

Alfredo Adame ha manifestado que teme por su seguridad, pues supuestamente los hombres que lo golpearon tienen nexos con narcomenudistas.

Cuando fue cuestionado sobre si sus hijos ya le había llamado, él contó que solo había tenido comunicación con su hija mayor.

Alfredo Adame con su golpe en Venga La Alegría. (@vengalaalegria / Captura de pantalla)

Los hijos de Alfredo Adame no están interesado en saber el estado de su papá

El actor estuvo casado con Mary Paz Banquells con quien tuvo tres hijos: Diego, Sebastián y Alejandro.

Cuando se divorció de la actriz, Alfredo Adame arremetió contra ella y su hijos, al punto que manifestó que quería quitarles su apellido.

Durante su relación con Magaly Chávez, el también conductor aseguró que quería hacer las paces con sus hijos.

Ellos manifestaron que estaban dispuestos a hablar con él, siempre y cuando no hubiera cámaras presentes, pero esto nunca paso.

Luego de la golpiza que le propinaron a Alfredo Adame, sus hijos fueron cuestionados sobre qué opinaban y ellos manifestaron que ni estaban enterados.

Mary Paz Banquells y los hijos que tiene con Alfredo Adame; Alejandro, Diego y Sebastián. (@marypazbanquells / Instagram)

Diego Adame dijo que no sabía nada del tema y no le interesaba: “Es que no lo vi, vi un video de que lo habían golpeado y nada más. No es algo que me incumba o que yo me tenga que meter u opinar, él sabe lo que hace”

Además, dio a entender que lo que le había pasado a su padre había sido por chismoso: “No sé qué hacía ahí, no sé por qué estaba ahí si no era algo que lo incluía o le incumbía, no sé”.

Por otro lado, Sebastián Adame manifestó que por el momento no tenía la intención de acercarse a su padre.

“No, sinceramente en este momento creo que después de todo lo que ha pasado simplemente creo que lo más sano, lo mejor que se puede hacer es no comunicarse, solamente cada quien por su lado” dijo Sebastián.

Alfredo Adame no ha dado más declaraciones sobre lo ocurrido, pero su exesposa, Mary Paz Banquelles cree que lo que realmente tenía importancia en el caso era la muerte de dos personas.