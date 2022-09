Desde el hospital, Alfredo Adame reveló que tiene cuatro fracturas en la cara por la golpiza que le dieron dos hombres afuera de su casa y que podría necesitar cirugía en un ojo.

En entrevista telefónica con Azucena Uresti, Alfredo Adame comentó que a varias horas de los hechos violentos en los que estuvo involucrado, sigue siendo atendido en el Hospital General Dr. Manuel Gea González.

Y es que, Alfredo Adame detalló que sus lesiones son tan severas que posiblemente requiera cirugía en un ojo para que su visión se restablezca:

“Estoy en el hospital, tengo cuatro fracturas en el pómulo derecho, abajo y adentro. Me están revisando el ojo porque no veo bien, posiblemente tengo un desprendimiento de retina, ahorita está tan inflamado que no lo pueden checar”

Alfredo Adame señaló que su estancia en el hospital se prolongaría pues todavía necesitaba sutura y a que los médicos necesitan vigilar la evolución de sus golpes para determinar si será necesario su ingreso al quirófano.

“Iré a que me cosan traigo como seis o siete puntadas en la ceja derecha, y a que me revisen y me evalúen, para ver si no son fracturas de cirugía o se arreglan solas, voy a tener que estar en reposo y en descanso”

Alfredo Adame