Alfredo Adame, el rey de la jungla, fue a Venga la Alegría, en donde Flor Rubio no tuvo temor al sugerirle al controversial conductor que se hiciera una limpia.

Los golpes que Alfredo Adame recibió al ser testigo de un delito, lo han tenido en Tv Azteca, pero hoy 30 de septiembre, las sugerencias de la conductora no fueron las mejores.

Después de que contó que ahora hasta sus agresores están detenidos, el actor de 57 años de edad recibió la propuesta de una limpia y hasta un pasón de huevo para la mala suerte.

Esto debido a que a pesar de que recién ganó un reality show de Tv Azteca, se ha visto envuelto en diversas peleas desde callejeras hasta en conferencias de prensa.

Alfredo Adame ha dado todas sus exclusivas a Venga La Alegría, pero tras los comentarios de Flor Rubio de 51 años de edad, el conductor podría cambiar de parecer.

Con el ojo un poco más desinflamado, el antes galán de telenovelas, asistió al matutino de Tv Azteca, en donde recapituló cómo es que terminó golpeado por presuntos narcomenudistas.

Tras terminar de narrar su historia, la conductora Flor Rubio intervino y le sugiero algo que le podría sentar bien, pues los últimos veces ha tenido varios enfrentamientos a golpes.

“Ay Alfredo ¿por qué no te haces una limpia?”, fue lo que le dijo, y dejando al conductor mudo, dándole la posibilidad de solo expresarse con las manos.

En cuanto escuchó la palabra “limpia”, el conductor cambió completamente de semblante y hasta su ojo sano se abrió más, según lo muestra en el 9:19 del video.

Incluso, Flor Rubio le ofreció el espacio de Venga La Alegría para hacerle la limpia, Horacio Villalobos de 51 años de edad, intervino albureando a su compañera.

“Pero no tienes huevo pa’ la limpia, no no es cierto…”.

Horacio Villalobos, periodista.