Paula Levy, hija de Mariana Levy, aclaró la identidad del novio que la golpeó y que, según afirmó, lleva años acosándola en redes sociales.

El 2 de mayo, la hija menor de Mariana Levy causó preocupación, publicando fotos de su rostro con marcas de golpes y un texto en el que pareció acusar de la agresión a su actual novio.

Poco después, Paula, la hija de Mariana Levy, pareció retractarse de sus denuncias, acusando a los medios de “descontextualizar todo”.

Ahora, Paula Levy ha retomado el tema en redes sociales, para hacer algunas aclaraciones que deslindan de responsabilidad a su actual novio.

El viernes 6 de mayo, en Instagram, la hija de Mariana Levy publicó una serie de textos en los que reconoció haber sido víctima de violencia, pero hace 3 años.

La agresión, indicó Paula Levy, derivó en un proceso legal que sigue en curso, razón por la que no quiso precisar la identidad de su agresor:

“Siento que tengo que aclarar esto ya, hace 3 años fui víctima de violencia por una persona con la que salí y que no voy a mencionar aún por el proceso legal. Hace 2 años subí un post exhibiendo los golpes que el en su momento me llego a dar y lo borre después”

La hija de Mariana Levy continuó su relato, revelando que su agresor la ha estado acosando desde hace tiempo y la ha amenazado com compartir videos presuntamente íntimos:

Enseguida, Paula Levy acusó a su exnovio de filtrar las fotos en las que aparece con golpes en la cara, para “perjudicar” su nueva relación amorosa:

El lunes veo que sacan en los medios de chismes las fotos que me tome cuando él me golpeo pero editadas como si las hubiera subido etiquetando a mi novio, (Mau Moctezuma), y sé que esa persona con la que salí y lleva años acosándome mando todo eso así para perjudicar mi relación.

Asimismo, la hija menor de Mariana Levy aseguró que se encuentra bien con su actual novio, Mau Moctezuma, quien la está apoyando en el proceso contra su expareja:

“Les quiero aclarar a todos los medios de comunicación que estoy bien con mi novio. Mau nunca ha sido una persona violenta y mucho menos hice una denuncia en su contra. El me está apoyando como nunca en todo este proceso y me da paz sentirme acompañada por él”

Finalmente, Paula Levy prometió que hablará del exnovio que la golpeó hace tres años, pero hasta que se sienta lista para abordar la difícil situación:

“Todavía no estoy lista para hablar de la persona que causó todo este problema, pero cuando sea el momento les juro que lo haré y con todo el peso de la ley. Yo con Mau estoy mejor y mas unidos que nunca, sabemos cómo es esto de los chismes y estamos acostumbrados. Gracias a todos los que se preocuparon por mi de verdad, estoy bien, me siento más fuerte que nunca, y aunque las amenazas ahí están ya no tengo miedo ♥️”

