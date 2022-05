Luego de que Paula Levy, hija de Mariana Levy, denunciara que había sido supuestamente agredida por su novio, la cantante Ana Bárbara dijo que está preocupada por la hija de su expareja y la apoya.

Hace unos días, Paula Levy dio a entender en su cuenta de Instagram, que había sido agredida por su novio Mau Moctezuma.

La hija de Mariana Levy escribió en historias que le había costado admitir que algo grave estaba pasando en su relación.

Paula Levy (Instagram/@paulalevy)

También menciona que tenía esperanza de que esta situación cambiara, también mostró lesiones que presentaba en el rostro.

Estas publicaciones fueron retomadas por ‘Ventaneando’ y después Paula Levy pidió a sus seguidores que no creyeran lo que habían dicho en el programa.

Ahora, Ana Bárbara acudió a este programa para hablar del concierto que dará en el Auditorio Nacional y fue imposible que no tocaran el tema.

Ana Bárbara está preocupada por Paula Levy

La cantante dijo que no quería hablar de esta situación, pero desea que esté bien, ella y su hermano.

“Yo prefiero ni tocarlo aquí, yo la amo, los amo, yo quiero que estén bien, es mi mayor deseo. Me puede en el alma no poder, como los pollitos, como los cuida uno estando con ellos a mí se me salió mucho de las manos y quiero que ella este bien” Ana Bárbara

Ana Bárbara dice que le escribió a Paula Levy y le informaron que ella estaba bien: “Espero que esté bien”.

La intérprete de ‘Bandido’ menciona que ha intentado ver por hijos de Mariana Levy, pero luego del divorciarse de José María Fernández, ya no fue lo mismo.

Ana Bárbara (Agencia México )

“No soy la madre biológica, ni tampoco tengo el poder legal y esos te limita muchísimo para tus cosas, para estar ahí en el día a día” mencionó la cantante sobre la relación con quienes fueran sus hijastros.

Ana Bárbara dice que los hijos de su expareja saben que ella está para ellos y que pueden contar con su apoyo.

“Ellos saben que estoy para ellos en el momento en que me hablen, así sean las 2 de la mañana yo me he arrancado con ellos” dijo sobre el amor que les ha dado a los hijos de Mariana Levy.

Finalizó contando que con el paso de los años entendió que el papel de los papás es el que más cuenta para la estabilidad emocional de los niños.

Ana Bárbara no dio más detalles del caso de Paula Levy y su abuela Talina Fernández tampoco dio información de los hechos.