Paula Levy, hija de Mariana Levy y José María Fernández ‘Pirru’, utilizó sus redes sociales para denunciar una agresión física, presuntamente por parte de su pareja.

Fue a través de su cuenta ofician en Instagram donde la hija de Mariana Levy compartió la publicación en la que rompe el silencio en torno a la supuestas agresiones físicas.

Sin embargo, minutos después la polémica publicación fue eliminada, pese a ello, el programa ‘Ventaneando’, logró capturar el post.

La hija de Mariana Levy expresó al inicio de su texto, sentirse preparada para abrir su corazón al respecto.

“La verdad llevo ya un rato guardándome esto, no sabiendo ni cómo contarlo ni por dónde empezar”, comentó.

“Un rato mintiéndome a mí misma, intentando convencerme de que no es abuso, que no es tan grave”, inició su mensaje la joven”, agregó.

La hija de Mariana Levy detalló que no habló antes “por amor, por miedo, con la esperanza de que algún día las cosas cambiarán, minimizando años de abuso, años de manipulación”.

“Minimizando cosas horribles que me hicieron mierd$ de mil maneras, alejándome cada vez más de mi familia que lo único que quería era sacarme de eso”, añadió.

Pese a ello aseguró estar lista para romper el silencio esperando que esto pueda ayudar a alguien que esté pasando por algo similar”.

Asimismo, hizo públicas algunas imágenes en las que se puede ver la evidencia de las supuestas agresiones que vivió.

Al pie de las fotografías señaló que “es difícil aceptar que es abuso cuando viene de la persona que más quieres en ese momento @maumoctezuma”.

El joven al que la hija de Mariana Levy arrobó en su post, fue su novio, sin embargo, la cuenta con el usuario exacto, fue eliminada.

Según algunos medios de comunicación, se trata de un DJ exitoso que tiene la misma edad de la hija de Mariana Levy y se dice que desde adolescente es violento.

A pesar de lo dicho, al terminar ‘Ventaneando’, donde se difundió la información, la hija de Mariana Levy desmintió al programa de espectáculos.

“No crean lo que ven en televisión, los medios de chismes siempre descontextualizan todo”, escribió con una fotografía junto a su novio.

La hija de Mariana Levy confesó que fue víctima de violencia por parte de su pareja, sin embargo, ni su mamá, ni el ‘Pirru’ se han pronunciado al respecto.

Sin embargo, Talina Fernández habló recientemente sobre su nieta y Mau Moctezuma.

“Paulita bien con su novio, la veo poco, porque este niño la atrapó y no sé mucho, de repente cae a mi casa, nos besuqueamos, pero Paula está perdida por ese muchacho. Me duele no verla tan seguido, espero que su inteligencia la ayude a ir por buen camino”.

Talina Fernández