Hija de Carmen Salinas le pide a su hermano fallecido que le ayude a su mamá a despertar del coma. María Eugenia Plascencia cree que Pedro Plascencia Salinas y Juan Pascual ‘El Chato’ Cejudo Mujica se encuentran en el hospital con la actriz.

En entrevista para el programa Hoy, María Eugenia Plascencia reveló que a cinco días de que Carmen Salinas fue hospitalizada, la actriz se mantiene estable.

Pese a que Carmen Salinas no ha mostrado ninguna mejoría, María Eugenia Plascencia reveló que mantiene las esperanzas de que su mamá se pueda despertar del coma.

María Eugenia Plascencia concedió una entrevista para el programa Hoy donde habló sobre el estado de salud de Carmen Salinas.

Sin embargo la hija de Carmen Salinas sorprendió al revelar que no cree que su mamá se encuentre sola y que tiene a dos personas muy especiales acompañándola.

Se trata de su hermano Pedro Plascencia Salinas y ‘El Chato´ Cejudo, a quienes les pide que le ayuden a Carmen Salinas a despertar del coma.

Cabe recordar que Pedro Plascencia Salinas murió en 1994 víctima del cáncer. Mientras que ‘El Chato´ Cejudo -quien era el mejor amigo y mano derecha de la actriz- falleció en 2012.

María Eugenia Plascencia destacó que se mantienen esperanzados de que su mamá va a despertar y va a poder salir delante de la hemorragia cerebral.

En el video la hija de Carmen Salinas señaló que ha recibido mensajes de seguidores de su mamá alrededor del mundo.

Durante el programa Hoy, María Eugenia Plascencia reveló que entiende que parte de su familia debe de regresar a su trabajo por lo que se les dificultará estar en el hospital.

Sin embargo, reveló que ella no abrirá su restaurante pues no desea separarse de Carmen Salinas.

“Yo sé que tiene que continuar la vida de todos, pero yo por ejemplo ahorita no pienso abrir mi restaurante hasta que me organice y ver quien me ayude, porque yo tengo que estar al pendiente de mi mamá”

María Eugenia Plascencia