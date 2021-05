En el capítulo seis de ‘Luis Miguel, la serie’ se retomó la creación del disco ‘Segundo Romance’ en donde se habla la relación laboral entre el cantante y Armando Manzanero.

La hija del compositor, María Elena habló sobre la aparición de su padre en la bioserie de Luis Miguel y destacó que lo percibió como un homenaje.

En entrevista para el programa ‘De Primera Mano’, la hija de Armando Manzanero habló sobre la aparición de su padre en ‘Luis Miguel, la serie’.

María Elena Manzanero destacó que ella no compartió con Luis Miguel, pero conoce que uno de los problemas que tuvo su papá con el cantante fue que dejaba esperando a la producción.

“Yo no estuve cerca de él, no conozco a Luis Miguel en persona, tuve el placer de asistir a varios conciertos, pero no lo conozco. Supe que fue uno de los problemas con mi papi porque le desesperaba mucho que lo dejara esperando y a toda la producción, creo que ese fue el motivo por el que terminaron su relación”

En el video María Elena Manzanero recordó que Luis Miguel si quería una canción en la que pudiera expresar su añoranza de estar buscando a su mamá.

La hija de Armando Manzanero destacó que no ha hablado con sus hermanos sobre la aparición de su padre en ‘Luis Miguel, la serie’, pero ella lo ve como un homenaje.

María Elena Manzanero puntualizó que el actor que interpreta a su papá no se parece a Armando Manzanero ya que tenía un carisma que no se ve reflejado.

“Mi papi tenía un sentido del humor y un carisma extraordinario que no lo representa el actor, que probablemente no está bien dirigido. Y por supuesto la forma de vestir nada que ver”

Sobre si hubiera preferido una llamada de Luis Miguel, la hija de Armando Manzanero destacó que no se puede juzgar.

“Cada quien da lo que puede dar. No conozco a Luis Miguel y creo que su vida no ha sido fácil, no hay que juzgar. Lamentablemente artistas como Luis Miguel están muy expuestos, no sé qué es lo que pase por su vida y tampoco llegaron a ser muy amigos”

María Elena Manzanero