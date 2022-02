Hija de Alicia Machado pide implantes de senos como regalo de 15 años; la actriz responde (VIDEO)

La hija de la ex Miss Universo Alicia Machado, pidió implantes de senos como regalo de 15 años y la actriz respondió en una reciente entrevista.

Fue durante un encuentro para el programa ‘Ventaneando’, donde Alicia Machado compartió el peculiar obsequio que le pidió su hija Dinorah.

“Tuvimos una conversación casualmente hace un par de noches mi hija y yo, en donde estábamos las dos en un momento muy personal”, relató Alicia Machado.

“Ella se estaba quejando porque está muy flaquita, muy menudita, y le dije: ‘tú vas a crecer, yo era así a tu edad, te va a salir de todo’”, expresó.

Alicia Machado (@machadooficial / Instagram)

Finalmente, Dinorah le preguntó a Alicia Machado: “¿Tú me pondrías las chichis a los XV años?”, pues la pequeña está por cumplir dicha edad.

¿Alicia Machado accedió a poner implantes de senos a su hija?

Alicia Machado compartió en una entrevista para ‘Ventaneando’, que no operaría estéticamente a su hija, luego de que ella expresara sus ganas de ponerse implantes de senos.

“Le dije ‘no, mientras estés bajo mi techo y seas menor de edad, no. Primero debe quererse a ella, aceptarse”, expresó Alicia Machado.

“Cuando ella se vea en el espejo y se sienta bella, sin nada, entonces ahí ella se puede hacer lo que ella quiera”, agregó la actriz de 45 años.

Posteriormente, Alicia Machado confesó que durante su juventud fue víctima de una serie de trastornos.

“Yo tuve muchos problemas, fui enferma de bulimia y anorexia casi seis años, tuve trastornos de identidad, tuve muchos problemas de autoestima y eso me enseñó a ser fuerte, a quererme, y a sentirme muy a gusto con mi físico y con mi belleza”. Alicia Machado

Debido a ello, Alicia Machado busca el bien para su hija y se niega rotundamente a permitir que se ponga implantes mamarios a los 15 años.

Posteriormente, explicó que “la belleza es una carrera para toda la vida” y expuso que desde muy jovencita” ha “estado expuesta” a las críticas.

“Estoy en un ambiente en el que me quieren guapa, me quieren sexy, mis fans así me conocen y es una presión fuerte para uno como figura pública”, confesó.

Alicia Machado dejó saber que, el haber tenido una carrera como Miss Universo, y la fama, no la eximen de ser insegura de vez en cuando: “Todos tenemos momentos de inseguridad, así seas Miss Universo”.

“Hay días que me levanto y me veo al espejo y digo ‘Ay Dios mío, soy un monstruo’, es un peligro, porque ahí es cuando muchas de nosotras vamos con cualquier cosmetólogo, vamos con cualquier curandero a que te endulce que te va a poner, que te va a llenar, que te va a hacer, yo me he salvado de varias, porque como cualquier mujer he ido a lo mejor a lugares que no han sido los mejores, tratando de mantener esa belleza”. Alicia Machado

Alicia Machado reiteró que su hija Dinorah no será operada estéticamente hasta que sea mayor de edad, pues busca protegerla, según dejó claro.