Alicia Machado habla abiertamente sobre ‘El indio’, supuesto papá de su hija (VIDEO)

La ex Miss Universo Alicia Machado habló abiertamente sobre Gerardo Álvarez, ‘El indio’, supuesto papá de su hija.

Recordemos que recientemente, el libro de la periodista Anabel Hernández, ‘Emma y las otras mujeres del narco’, reveló el romance de Alicia Machado.

La obra señaló a Alicia Machado, no solo de haber tenido una relación sentimental con ‘El indio’, también de haber procreado a su hija Dinorah con él.

El libro asegura que la también actriz, estuvo con él cuando era casado y relata que ella era inalcanzable entre la industria del narco.

Lo anterior, debido al título que obtuvo como Miss Universo y su gran belleza.

Cabe señalar que Alicia Machado negó esta situación y declaró que Dinorah no era hija de ‘El indio’.

Por otro lado, en Instagram, Alicia Machado subió un video junto al supuesto papá de su hija, quien tenía la cara completamente cubierta.

“Aquí para los que no duermen, les presento al padre de mi hija. ¿Contentos? Listo. Juntos haciendo el súper para nuestra princesa. Bendiciones”, dijo la actriz.

Sin duda, la identidad del padre de Dinorah es todo un misterio y causa intriga entre sus seguidores.

Alicia Machado compartió que las revelaciones sobre ella y ‘El indio’ en ‘Emma y las otras mujeres del narco’, han afectado a su hija.

La actriz no nombró directamente a ‘El indio’ ni habló sobre su actividad criminal.

“Yo quiero que sepan que mi hija estas últimas dos o tres semanas ha estado bastante deprimida a causa del libro”, dijo Alicia Machado.

“Que cuenta una cantidad de difamaciones de todo el mundo, y ella ha estado un poco triste, pero con una madurez y con una fortaleza”, continuó.

Pese a ello, Alicia Machado asegura que su hija de 13 años lo ha enfrentado “con una madurez y una fortaleza”.

“De decirme: ‘Amo a mi papá por sobre todas las cosas del mundo’”, expuso.

Tras ser cuestionada sobre su estrategia para proteger a su hija, ante las supuestas “difamaciones”, Alicia Machado compartió:

“No sé cómo se hace eso, yo lo he logrado con la mía. Mi hija es profundamente sabia, yo le agradezco a Dios que me haya mandado una hija como Dinorah”.

“Ella ha crecido en esto, ella hoy en día es la que me dice: ‘Ay mamá, por favor, yo sé cómo son las cosas’”, aseveró.

Por otro lado, Alicia Machado reveló que su hija tiene una gran relación con su familia paterna.

“Ella recientemente estuvo con sus hermanas en California, porque tiene sus hermanas y ella tiene una familia paterna que la ama y la adora”, contó.

Relató qué pasó una temporada con su papá, tras las declaraciones de Anabel Hernández.

“La mandé para allá unos días para que pasara con ellos”, expuso.

“Ella me abrazó y me dijo: ‘Mamá, yo sé todo lo que has hecho durante mis 13 años para protegerme de una historia que no es ni tuya, ni mía y no me importa, yo amo a mi papá, lo adoro’”

Alicia Machado